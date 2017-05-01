Новосибирцы отметили 1 мая шествиями и митингами

1 мая в Новосибирске прошло сразу несколько публичных мероприятий: демонстрация и митинг партийных и профсоюзных организаций, молодежное шествие и акция оппозиции.

Парламентские партии и профсоюзы прошли несколькими колоннами до площади Ленина, где состоялся митинг под общим лозунгом «За достойную жизнь, работу и зарплату». Шествие КПРФ возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

К колонне КПРФ примкнули участники движения против системы «Платон», а также общественники, выступающие против строительства мусорного полигона в пойме реки Издревая. Однако, по наблюдению корреспондента «КС», перед участием в митинге протестующим пришлось свернуть свои лозунги.

В 13 часов началось молодежное шествие — объединенная акция «Всешествие» департамента культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска и «Монстрация» художника Артема Лоскутова. Согласно точному подсчету численности, осуществленному движением «Суть времени», в «Монстрации» приняло участие 1807 активистов (возможна ошибка ±5%). А в колоннее «Всешествие» прошло 376 человек. Главным лозунгом шествия Артема Лоскутова стало: «*** запрещена в России». Мероприятие прошло без происшествий.

Помимо этого, в Новосибирске прошел «антикоррупционный» марш и митинг. По информации мэрии Новосибирска, в нем приняло участие около 170 человек. В числе организаторов: партия «Яблоко», незарегистрированная партия «Парнас» и движение «Артподготовка». Главный лозунг: «Коррупция ворует будущее».

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