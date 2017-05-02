Компания Mercedes-Benz ищет в Барнауле и Новосибирске дилера по направлению малотоннажных автомобилей. Об этом свидетельствует информация на сайте компании. Также дистрибьютор находится в поисках дилера в Новокузнецке по легковому и малотоннажному автотранспорту.

«Я вижу потенциал развития, но не всей Сибири, а прежде всего крупных ее городов, в частности, Красноярска, Омска, Томска, Иркутска, Новосибирска. Мы видим, что регионы в большей степени страдают от кризиса, чем центр России, так как в них менее развита промышленность, сокращаются объемы инвестиций. Но для нас это вызов. Нам важно не сдавать Сибирь», — отмечал в интервью «КС» в феврале текущего года генеральный директор Mercedes-benz Vans в России Зорен Хезе.

Напомним, что на сегодня официальным дилером Mercedes-Benz по легковым и малотоннажным автомобилям в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях является компания «СТС-Автомобили». У компании два полнофункциональных салона Mercedes-Benz в Новосибирске, а также по одному в Кемерово и Томске. Ранее компания также планировала открыть салон в Новокузнецке, однако в итоге продала салон бизнесмену Александру Щукину. Также возможность запуска салона Mercedes-Benz в Новокузнецке рассматривала ГК «Картель Авто». В свою очередь в Барнауле марку Mercedes-Benz представляет «ПМ-Авто».

По данным АЕБ, за 2016 год Mercedes-Benz реализовала в Новосибирске 148 новых автомобилей. Для сравнения: за тот же период в Красноярске было продано 231, в Иркутске — 298 автомобилей Mercedes-Benz. Если же сравнивать объемы продаж с другими премиальными марками, то за рассматриваемый период в Новосибирске было продано 323 новых автомобилей BMW.

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