Качественно новая «Тамара»

Ведущая оптическая сеть Новосибирска — «Тамара» в минувший понедельник, 24 апреля, торжественно открыла обновленный и расширенный салон на улице Державина. Мероприятие собрало светскую публику города, более того, по такому случаю свою новую коллекцию–2017 в Новосибирске лично представила дизайнер и основательница одноименного оптического бренда Каролин Абрам.

Ровно в два раза увеличился салон «Тамара» на улице Державина, а это значит, что в Новосибирске стало в два раза больше стильной и качественной оптики от ведущих мировых брендов, больше профессионального подхода к здоровью глаз и шире спектр услуг по ремонту и изготовлению очков.

«Новосибирск — достаточно большой город, однако до сих пор в нем не было полноценного оптического салона. И как только у сети «Тамара» появилась возможность расширить имеющиеся площади на улице Державина, мы без промедления это сделали», — рассказывает директор сети оптических салонов «Тамара» Татьяна Проскурина.

Благодаря расширению модельный ряд салона пополнился на 1000 моделей, более того, уютное, обновленное в современном европейском стиле пространство салона теперь позволяет проводить комфортные встречи со специалистами по подбору очков за чашечкой чая. Другими стали не только залы, но и внешний облик салона: витрины и входная группа оформлена лаконично и стильно, под стать ведущим европейским оптикам.

Открытие обновленного салона «Тамара» посетила французский дизайнер и владелица одноименного бренда Каролин Абрам (Caroline Arbam). В Новосибирске она сняла рекламную кампанию своей коллекции сезона–2017 и эксклюзивно представила ее гостям вечера. В Сибирь дизайнер приехала впервые и искренне восхитилась уровнем оптической культуры, а также красотой и изысканностью сибирячек.

«Дизайнеры такого уровня не так часто приезжают в Новосибирск. И мы планируем развивать эту хорошую традицию, привозить в город больше первых лиц мировой оптики. Текущие площади салона позволяют проводить подобные встречи более масштабно и профессионально», — подчеркивает Татьяна Проскурина.

Расширение салона также дало возможность значительно усилить медицинское направление. «У нас работает профессиональный офтальмолог, не оптометрист, а именно врач. К тому же сеть «Тамара» официально лицензирована и располагает набором новейшего оборудования, которое позволяет проводить комплексные обследования здоровья глаз, — говорит Татьяна Проскурина. — Консультации офтальмолога, наблюдение и ведение беременных женщин и детей от шести лет, выписка рецептов, справок в детский сад и на медкомиссию — все это также можно сделать в нашем салоне».

Помимо этого, здесь предлагают полный спектр сервисных услуг по ремонту и изготовлению очков. Сломался заушник, потерлась или поцарапалась линза — поправить это всегда можно в «Тамаре». Если модель регулярна, оригинальные линзы будут заказаны у завода-изготовителя или напрямую у бренда, если же их выпуск уже прекращен — возможности салона сегодня позволяют выточить, покрасить и заменить линзы непосредственно в Новосибирске.

1 of 17

«Нашей идеей было сделать не просто большой оптический салон, а многофункциональное пространство, в котором можно найти ответы на любые вопросы, связанные со здоровьем глаз, подбором очков и оптической модой, — заключает Татьяна Проскурина. — Получилось ли у нас это сделать? Приглашаю проверить!»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новосибирск, Державина, 20, т. (383) 221-95-82,

Кирова, 25, т. (383) 204-59-96, Морской проспект, 21, (383) 333-16-40

Торговый центр, Ильича, 6, +7 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru

ИНФОРМАЦИЮ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ САЛОНА

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.