Обсуждение концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области вступило в очередную активную фазу. Депутаты Законодательного собрания региона продолжают настаивать на том, что такие основные показатели, как объем валовой выручки, отходов и величина тарифа завышены, инвестор с такими заключениями не согласен и приводит наглядные и подробные обоснования финансово-экономической модели по проекту. Чья аргументация выглядит более убедительной и почему, выяснял «КС».

То, что данные по валовой прибыли, объемам отходов и стоимости услуг концессионера — ООО «Экология Новосибирск», которое планирует построить два мусоросортировочных завода и два современных полигона для захоронения коммунальных отходов Новосибирской области, завышены, члены рабочей группы комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания обсуждали месяц назад. Голоса членов рабочей группы разделились тогда следующим образом: «за» принятие выводов рабочей группы — 10, «против» их принятия — 9 членов.

Как доложил глава группы на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) депутат Вадим Агеенко, ежегодный объем валовой выручки, указанный ООО «Экология Новосибирск» в концессионном соглашении, «значительно завышен и не соответствует методам расчета».

«Путем неправомерной индексации гарантированных доходов концессионеров в соглашении вполне осознанно создана заведомо невыгодная концеденту ситуация, благодаря которой концессионер не сможет получить гарантированную документом валовую выручку», — отметил депутат. Он полагает, что недополученную выручку, согласно условиям соглашения, должен возмещать бюджет Новосибирской области в виде субсидий.

По мнению Вадима Агеенко, прогнозный уровень загрузки будущих предприятий «не оправдан и не реалистично завышен». Это может привести к тратам бюджета области. Так, по планам «Экологии», в 2019 году компания планирует переработать 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), в то время как в госпрограмме с учетом февральских поправок указана цифра в 300 тыс. тонн. «Таким образом, выходит, что правительство Новосибирской области по предложению ООО «Экология Новосибирск» осознанно согласилось на не соответствующие государственной программе показатели, завышенные на 500 тыс. тонн в 2019 году и на 200 тыс. тонн в 2020 году. Такие действия правительства можно называть непродуманными и крайне рискованными для бюджета региона», — заключил Вадим Агеенко.

Кроме того, по словам докладчика, рабочая группа установила очередное «значительное завышение» в стоимости услуг предприятия, а это может привести к росту платежей населения за обработку и утилизацию ТКО — в 2,5–3 раза.

В результате занимавший на тот момент позицию председателя комитета Майис Мамедов предложил принять промежуточную версию исследования к сведению и собраться для обсуждения окончательной версии с членами правительства через неделю с последующим вынесением на рассмотрение комитета 12 апреля, чего так и не случилось.

В результате на прошлой неделе Вадим Агеенко устроил пресс-конференцию, где представил доработанную версию, но уже исключительно от собственного лица. Помимо уже озвученных ранее показателей, депутат также сообщил о перспективе динамичного роста тарифа в течение 40 лет.

Представители компании-инвестора «Экология-Новосибирск» и правительства Новосибирской области ответили на большинство поставленных вопросов на пресс-конференции в ТАСС.

Заместитель генерального директора компании «Экология-Новосибирск» Максим Спирин начал с текущего положения дел. «На сегодня подготовлена проектная документация, разработана оценка воздействия на окружающую среду для прохождения государственной экологической экспертизы», — рассказал Максим Спирин.

Напомним, что необходимость перехода к высокотехнологическим способам обработки мусора обусловлена новыми поправками к закону «Об отходах производства и потребления». 98–ФЗ предусматривает сортировку мусора, теперь запрещено хоронить полезные фракции, таким образом, в обязанности региона входит организация необходимых для сортировки объектов инфраструктуры. По замыслу законодателей, это должно привести к сокращению количества полигонов.

Сейчас ситуация в стране такова, что 90% составляет захоронение отходов, второй способ — переработка и сортировка ТКО — занимает порядка 4–5% и соответственно остальное — это термическая обработка.

«На сегодня наш динамично растущий город численностью в 1,6 млн обслуживают четыре полигона. Точнее, ни один из них нельзя назвать действительно полигоном, так как ни одно из этих сооружений не построено согласно соответствующим требованиям проектной документации. Сегодня эти полигоны принимают до 4,2 млн кубометров. И беда наших объектов в том, что они никогда не вели весовой контроль», — пояснил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

Ситуацию с планируемым объемом отходов, который, по словам Вадима Агеенко, завышен, пояснил партнер юридической фирмы «Лекап» Юрий Туктаров. По данным Территориальной схемы обращения с отходами, которая принята правительством региона и утверждена Росприроднадзором, в Новосибирской агломерации образуется более 1 млн тонн отходов. «Поэтому те объемы, которые указаны в концессионном соглашении — 800 тыс. тонн, — занижены. Так как для того, чтобы обрабатывать 1 млн тонн, необходимо налаживание работы перевозчиков ТКО. По мнению и концессионера, и концедента, этот запас в 200 тыс. тонн является дополнительной гарантией безопасности для бюджета», — заверил юрист.

Исходя из морфологического состава ТКО, 25% планируется пускать во вторичный оборот, а захоронению подлежат 297 тыс. тонн коммунальных отходов.

«Правительство Новосибирской области, естественно, ставило задачу максимально защитить бюджет, поэтому те объемы отходов — по 400 тыс. тонн на каждый завод — не будут расти в течение 40 лет. Несмотря на рост населения, а соответственно, и рост отходов, показатель в 800 тыс. тонн для снижения риска недозагрузки запланирован на все 40 лет. При этом ежегодный запланированный рост ТБО составляет 5–10%», — добавил Юрий Туктаров.

В свою очередь заместитель начальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Наталья Аббасова отметила, что объем отходов установить довольно сложно. В среднем эта цифра составляет 1,2–1,5 млн тонн в год. «В регионе из 35 муниципальных образований в половине не организована работа по сбору и обработке мусора, то есть учет этих отходов не ведется», — сообщила она.

Тариф

Другой обсуждаемый вопрос — это величина тарифа. Партнер юридической фирмы «Лекап» начал со структуры платы, которая будет взиматься с населения за обработку и захоронения мусора: «В целом тариф состоит из тысячи видов расходов, которые делятся на две группы — инвестиционные затраты и операционные».

Говоря об инвестициях, он отметил, что при расчете стоимости полигона исходили из средних рыночных цен — это 27 млн руб. за га, а так как полигон в Раздольном (а именно с него и начнут) рассчитан на 48 га, то его стоимость составит 1,3 млрд руб.

При этом 76% средств направят на строительно-монтажные работы и стройматериалы. «И поскольку все это есть в Новосибирской области, то данные средства останутся здесь. И только 24% составляет стоимость оборудования, которое будет закупаться за пределами региона. Даже производство мембраны местное», — добавил Юрий Туктаров.

Более 50% операционных затрат — это фонд оплаты труда, стоимость электричества и ГСМ, помимо этого, концессионное соглашение содержит строгие условия по страхованию всех объектов, которые будут принадлежать Новосибирской области, а концессионер будет осуществлять только эксплуатацию.

Таким образом, по примерным расчетам, тариф может составить 350 руб. за обработку и 98 руб. за складирование. «При этом рост обусловлен инфляцией, но поскольку операционные затраты увеличиваются, а инвестиционные уменьшаются, то мы имеем рост тарифа ниже инфляционного», — сообщил юрист.

Что же касается многократного роста тарифа и претензий в завышении со стороны депутатов, то Юрий Туктаров сообщил корреспонденту «КС», что финансовая модель проекта тщательно рассматривалась и выверялась в течение четырех месяцев, и выразил сожаление, что депутаты ЗС, принимавшие участие в рабочей группе, делали выводы, не видя финансово-экономической модели. «Для того чтобы сделать заключение, надо знать, что является нормой. Мы видим, что сейчас шесть организаций работают без мембран и прочих необходимых установок, подъездных дорог, а тариф у них — 150 руб., а почему 98 руб. завышено? Надо иметь в виду, что у нас нет цели раздувать капитальные затраты, чтобы потом их вложить в тариф. Наша задача — сделать тариф как можно меньше, в том числе из-за опасения политических последствий», — пояснил Юрий Туктаров.

Последствия для бюджета

Собственно финансовые обязательства правительства региона перед концессионером и послужили основной причиной возражений со стороны депутатского корпуса.

«Мы создаем систему отпугивания птиц (речь идет о строительстве комплекса в Раздольном, к которому предъявили требования Росавиация и общественники. — «КС»), но не надо создавать систему отпугивания инвесторов. Вероятность возникновения бюджетных обязательств равна нулю. Во-первых, мы взяли за основу не 1 млн отходов, а 800 тыс., также в концессионном договоре существует приложение 8 о бюджетных обязательствах, которые возникают в случае, если запланированная валовая выручка снижается более чем на 9%. Обязательства возникнут, если на завод в год будет поступать менее 720 тыс. тонн ТКО. Также нетипичная защита бюджетных обязательств — это прописанный в соглашении 9-месячный срок недополученного дохода. В других концессиях он составляет три и шесть месяцев», — отметил партнер юридической фирмы «Лекап».

Что касается особых обстоятельств, в случае которых концедент несет ответственность порядка 30 пунктов, то все они представлены в таблице.

По планам инвестора, оба комплекса будут ежегодно приносить в казну региона полмилииарда рублей, но это не является единственной доходной частью, так как документом предусмотрено и внесение концессионной оплаты в размере 15% от валовой выручки, что также составит 0,5 млрд руб.

Предъявляют претензии и общественники относительно обоих участков. В месте, где планируется расположить завод в Верх-Туле, находится стратегический источник воды на случай чрезвычайных ситуаций. Максим Спирин пояснил, что все мероприятия по защите водоносного горизонта будут осуществлены. Во-первых, попадания ТКО не пропустят месторождения глины, во-вторых, будут установлены геомембраны и геотекстиль.

Говоря о взаимодействии с Росавиацией, заявившей о рисках строительства предприятия в Раздольном, юрист отметил, что на текущий момент компанией представлен ряд мер по устранению возможных нарушений: размещение отпугивающих птиц установок, которые исключают массовое скопление птиц.

Подводя итог, Юрий Марченко заметил, что экспертное сообщество выступило против строительства мусо>росжигающего завода. «Но тот проект, что был сегодня представлен, — это масштабный проект, и он закроет все потребности региона.

И поэтому на сегодня у нас есть все основания принять это решение после тщательного анализа технологических особенностей проекта и вопросов тарифообразования».

«Начиная с 2010 года в правительство раз в квартал поступало инвестиционное предложение о реализации проекта в сфере мусоропереработки, но в итоге дальше разговоров так дело и не заходило. И вот поступило такое предложение от инвестора, хочу заметить, что все было оформлено в соответствии с федеральным законом, — согласился заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Инвестор берет на себя риски создания инфраструктурных объектов, их эксплуатации и гибель этих объектов. Таким образом, в возведение комплексов мы не вкладываем бюджетных средств, а только гарантируем объемы отходов и обеспечиваем возврат инвестиций, вложенных инвестором».

К октябрю 2017 года в «Экологии-Новосибирск» планируют получить разрешение на строительство.

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