В Новосибирске дан старт федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Первым объектом стал участок ул. Немировича-Данченко, где уже начались ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Участок протяженностью 2,8 тыс м. на ул. Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев) входит в федеральную программу БКД. Подрядчик ОАО «Новосибирскавтодор» уже приступил к ремонту. По данным пресс-службы мэрии, на перекрестке ул. Немировича-Данченко – ул. Ватутина провели фрезерование и уложили выравнивающий слой. Сейчас продолжаются фрезерование и демонтаж бордюрного камня. На месте работ побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Мы начали ремонт дорог раньше запланированного срока – погода позволяет, – сказал Анатолий Локоть. –Я провел контрольный объезд после проведённого мной совещания с подрядными организациями, которые выиграли конкурс на участие в программе БКД».

Основная часть работ на перекрестке ул. Немировича-Данченко – ул. Ватутина будет проходить в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. «Понятно, что это будет доставлять определённое неудобство жителям микрорайона. Я прошу с пониманием отнестись к этому, потерпеть», – обратился к горожанам мэр.

В 2017 году в рамках федеральной программы планируется отремонтировать 9 дорожных объектов, это 20 км городских дорог. Мэр подчеркнул, что работы предусматривают не только ремонт проезжей части, но и комплексное, фронтальное, обустройство дорог. Подрядчики отремонтируют тротуары, обустроят заездные карманы, заменят светофоры на светодиодные, установят новые дорожные бордюры и пешеходные ограждения. Также в планах нанести пластиковую разметку на проезжую часть, установить знаки безопасности и приборы видеофиксации. В результате будет ликвидировано 15 мест концентрации ДТП. Работами займутся ООО «Сибавтобан», ООО «Союздорстрой», ООО «Дорсиб плюс», ОАО «Новосибирскавтодор».

На реализацию проекта будет направлено свыше миллиарда рублей: 480 млн рублей из федерального бюджета, 320 млн рублей из областного бюджета, 236 млн рублей – городские средства.

Анатолий Локоть поставил задачу к 1 мая завершить текущий ремонт, который продолжается на городских дорогах. Все ремонтные работы по программе БКД должны быть завершены 31 октября.

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