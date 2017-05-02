Желание сохранить и приумножить денежные средства в кризисные времена естественным образом обостряется. Прогнозы относительно экономической ситуации бывают порой противоречивы, что только увеличивает градус ответственности за свое будущее. В связи с этим совокупность экономических факторов предопределила популярность инвестиционного и накопительного страхования жизни. В какие инвестиционные программы сегодня предпочитают вкладывать свои деньги клиенты банков и страховых компаний и почему эти программы оказываются более конкурентоспособными в сравнении с классическими депозитами — в материале «КС».

«Осознание собственной ответственности»

Нестабильная ситуация в экономике страны подтолкнула людей обратить внимание не только на депозиты, но и на другие программы, в частности, инвестиционное и накопительное страхование жизни. И если раньше в этом сегменте превалировали страховые компании, то сейчас к таким программам активно подключились и банковские структуры. Спрос на рассматриваемые программы только растет, и этому способствовало сразу несколько причин. Наиболее распространенным фактором, подтолкнувшим людей улучшить свою финансовую грамотность, стали инфляция и снижение ключевой ставки ЦБ. Обычные депозиты порой становятся просто невыгодными с точки зрения доходности, и люди поневоле ищут другие способы заработка и защиты своих инвестиций.

Стремление людей к накопительному и инвестиционному страхованию жизни начальник отдела страхования жизни ПАО «СК «Росгосстрах» в Новосибирской области Лариса Рогозина объясняет осознанием людей, что в непростой экономической ситуации защита их финансового благополучия ложится в первую очередь на их же плечи. «Если возникнет проблема со здоровьем, то резко упадет и доход. В такой ситуации только накопительное страхование жизни способно помочь и реализовать свои цели, и получить финансовую поддержку для восстановления здоровья. Осознание собственной ответственности человека за свое благополучие и дает рост накопительному и инвестиционному страхованию», — добавила Лариса Рогозина.

Несмотря на то что цели у этих программ разные, у ИСЖ — защита плюс максимальный доход в среднесрочной перспективе, у НСЖ — максимальная защита и инвестиционный доход, они обе демонстрируют увеличение спроса.

По словам заместителя генерального директора «АльфаСтрахование-Жизнь» Владимира Донщука, накопительное страхование жизни за прошедший с прошлой весны год выросло на 30%, что можно считать весьма значительным показателем для столь сложного продукта. Продажи инвестиционного страхования жизни выросли в два раза, что соответствует общему тренду в индустрии.

В компании «УРАЛСИБ» и вовсе констатировали трехкратное увеличение спроса на инвестиционное страхование жизни. По словам генерального директора «УРАЛСИБ Жизнь» Татьяны Ланда, спрос на накопительные программы также растет, но менее быстрыми темпами.

В пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование жизни» рассказали «КС», что за период с мая 2016-го по апрель 2017-го количество новых договоров инвестиционного страхования жизни увеличилось на 39%, накопительного — на 58%. В Райффайзенбанке, напротив, уточнили, что в разрезе накопительных продуктов в контексте объемов страховой премии в 2016 году они не наблюдают существенного изменения ежемесячных объемов продаж по сравнению с 2016 годом. «Если быть точным, то колебание на соответствующих периодах не превышает 5%. При этом отмечается рост количества заключенных полисов на уровне 15% за I квартал 2017 года по сравнению с I кварталом 2016 года. По инвестиционному страхованию жизни спрос также стабильный», — добавил начальник отдела банковского страхования Райффайзенбанка Роман Карандин.

В Сибирской региональной дирекции банка «Открытие» также констатировали значительный рост в сегменте накопительного и инвестиционного страхования жизни. Как рассказала руководитель направления по премиальному банкингу Сибирской региональной дирекции банка «Открытие» Светлана Алексеева, в Муниципальном филиале банка «Открытие» за 2016 год количество заключенных договоров по ИСЖ и НСЖ выросло более чем вдвое. И такая тенденция прослеживается по всей России.

«Финансовая грамотность населения растет, люди все больше понимают, что инвестиционные продукты — это возможность диверсифицировать свои накопления, — отметила Светлана Алексеева. — При этом есть возможность получить страховую защиту и дополнительный доход в виде налогового вычета от государства в размере 13% от суммы взноса (согласно закону), чего не может предложить обычный депозит. Важно также, что вложения клиентов находятся под юридической защитой: они не могут быть арестованы, конфискованы, не подлежат разделу при разводе».

Руководитель отдела Private Banking розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске Ирина Наумова добавила, что актуальность ИСЖ и НСЖ подкрепляется и тем, что никакой другой продукт не может предоставить таких возможностей, как, например, финансовая помощь семье через 20 дней после наступления страхового случая, а не через шесть месяцев по стандартным законам наследования.

По словам Светланы Алексеевой, за те пять лет, что ИСЖ и НСЖ представлены на рынке, клиенты уже успели опробовать эти программы и понять, как они работают. А учитывая то факт, что их популярность только растет, эти продукты успели зарекомендовать себя с положительной стороны, считает эксперт.

Максимально защитить или максимально заработать?

Наибольшим спросом, по мнению Владимира Донщука, пользуется именно инвестиционное страхование жизни, поскольку сейчас наблюдается общий тренд накопления, а здесь возможность заработать несколько выше, чем по депозитам или иным продуктам, что только добавляет ИСЖ привлекательности.

«Культура страхования жизни в России не высока, люди стремятся сначала заработать, а потом уже защитить заработанное, поэтому и темпы роста и развития у накопительного страхования ниже, чем у инвестиционного», — отметил Владимир Донщук.

Как рассказала Татьяна Ланда, сегодня инвестиционное страхование жизни выступает ключевым драйвером роста всего страхового рынка: «Чаще всего клиенты надеются на себя и не планируют свое будущее даже на среднесрочную перспективу. Поэтому сегодня долгосрочные накопительные программы страхования жизни не так популярны среди наших соотечественников. Кроме того, основной канал продаж — банковский. Банкам удобнее организовывать продажу «простых» продуктов с единовременным взносом, в то время как накопительные программы — это не разовая операция, а долгосрочные отношения между клиентом и страховой компанией. Конечно, всему страховому сообществу необходимо прикладывать больше усилий для повышения страховой грамотности населения и доходчиво объяснять ценность тех или иных страховых программ».

Каков же портрет клиента, который заключает договор по инвестиционному и накопительному страхованию жизни? Представители финансовых институтов отмечают, что ИСЖ и НСЖ пользуются популярностью у людей в преддверии их пенсионного возраста — в это время они начинают задумываться о так называемой «подушке безопасности».

«Люди, пройдя период накопления и обогащения, неизбежно задумываются о себе и близких, здоровье и будущем, о том, как они станут выходить на пенсию, — рассказал Владимир Донщук. — Уверенность в завтрашнем дне, формирование «подушки безопасности» заставляют их по-другому посмотреть на продукт и возможности (защиту), которую он дает, для себя и своих близких».

Таким образом, договоры по НСЖ и ИСЖ заключаются в основном клиентами от 40 лет. Как отметила Светлана Алексеева, это те люди, которые интересуются не только сохранностью и приумножением своих средств, но и защитой собственного здоровья и жизни в случае неблагоприятных ситуаций. Можно отметить еще одну характерную особенность: если раньше программы ИСЖ и НСЖ пользовались спросом преимущественно у состоятельных клиентов, то сейчас к ним проявляют интерес также люди со средними доходами.

За последнее время изменился также и средний срок, на который заключается договор на инвестиционное или накопительное страхование жизни. «Раньше преобладали краткосрочные договоры на 5–7 лет. Сейчас средний срок договора — 10–12 лет. В нашем портфеле есть договоры на 25–30 и даже 40 лет, но их процент невелик. Такие договоры чаще оформляют молодые женщины, имеющие детей. Они, как правило, рассматривают инвестиции как стратегический финансовый запас, который поможет в непредвиденных ситуациях», — рассказала Лариса Рогозина.

Увеличение сроков заключаемых договоров отметили и в розничном филиале банка ВТБ. Так, если в прошлом году «средний период жизни» страхового договора составлял в этой организации три года, то уже в 2017 году, с внедрением договоров с фиксированной доходностью и размещением инвестиционного актива в еврооблигации, продолжительность страхового продукта увеличилась до семи лет.

Спикеры «КС» отметили, что за прошедший год средняя сумма вкладов, будь то инвестиционное или накопительное страхование жизни, осталась на прежнем уровне. Однако в банке «Открытие» назвали двукратное увеличение суммы.

В пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование жизни» рассказали, что если говорить о массовом высокодоходном сегменте, то средний чек по полисам НСЖ с регулярной премией снизился примерно на 10% ввиду более глубокого проникновения в сегмент. В премиальных каналах средние чеки по ИСЖ и НСЖ практически не изменились.

А Ирина Наумова отметила, что для клиентов категории выше Effluent и Private средняя сумма вкладов варьируется, и в среднем при единоразовом вложении составляет от 1 до 3 млн рублей.

Ставки подстегнут

По прогнозам представителей банковского и страхового секторов, тенденция увеличения спроса на ИСЖ и НСЖ в ближайшее время сохранится. По словам Светланы Алексеевой, основные инструменты инвестирования для частных лиц, которые использовались ранее — депозиты и недвижимость, — сейчас уступают место инвестиционному, накопительному страхованию, индивидуальным инвестиционным счетам, ПИФам и другим подобным видам вложений.

«Есть все основания считать, что спрос частных инвесторов на ИСЖ и НСЖ будет расти, особенно на фоне снижающейся доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, — отметила Светлана Алексеева. — К концу текущего года уровень ставок может опуститься до 5,5–6%, т. е. практически сравняться с инфляцией. Поэтому интерес клиентов, скорее всего, будет смещаться в сегмент смешанных финансовых и страховых продуктов. Даже если предположить, что клиент не получит инвестиционного дохода (чего на практике не бывает, например, за 2016 год он составил 9% годовых), то 13%-ный налоговый вычет — это уже серьезная прибавка к вложенным средствам».

Роман Карандин справедливо заметил, что, помимо всего прочего, на спрос на продукты ИСЖ могут повлиять фактические результаты, которые будут продемонстрированы программами, подходящими к сроку «дожития» в этом году, и удовлетворенность ими со стороны клиентов, но давать точную оценку пока преждевременно.

В ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» отметили, что несмотря на ожидание сохранения позитивных тенденций роста рынка страхования жизни, темп роста по сравнению с 2016 годом может и замедлиться ввиду снижения эффекта низкой базы на рынке и возможного повышения конкуренции со стороны других участников финансового рынка.

В любом случае финансовые институты прилагают немало усилий для увеличения спроса на инвестпродукты со стороны населения. Среди принимаемых мер Татьяна Ланда отметила образовательные мероприятия, организованные страховыми компаниями, работу по повышению качества продаж и увеличению доли проникновения различных страховых программ внутри клиентской базы, разработку новых удобных и понятных клиентам страховых программ.

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