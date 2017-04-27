Утром 27 апреля в Новосибирске скоропостижно ушел из жизни известный художник, постоянный колумнист «КС» Александр Шуриц. Причиной смерти стал сердечный приступ.



Напомним, что Александр Шуриц родился 4 января 1945 года в Биробиджане. В 1962-1963 гг. учился на художественно-графическом отделении педагогического училища Биробиджана. С 1964 по 1969 — на факультете промышленных искусств в Московском высшем художественном промышленном училище. В 1969 приехал в Новосибирск, работал в специальном художественно-конструкторском бюро и НИИКЭ, сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством. По приглашению фонда «Гуманитис» совершал творческие поездки на Кубу, в Великобританию, Италию и Голландию. Совместно с голландским художником Йосом Лойзе участвовал в организации в Роттердаме выставки «Европейские небеса», в бельгийском проекте выставок «Неизвестная Россия» в городах Левен и Гент, во французском проекте «Послание из России» в Ла Рош-сюр-Йоне.

Произведения художника находятся в Новосибирском государственном художественном музее, Новосибирском государственном краеведческом музее, художественных музеях и галереях Биробиджана, Новокузнецка, Владивостока, а также в частных собраниях в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Израиля, Италии, России, США, Франции, Южной Корее, Японии, стран СНГ.

В 2003 году решением Российской Академии художеств Александр Шуриц был награждён Серебряной медалью Академии художеств за произведения, представленные на межрегиональной художественной выставке «Моя Сибирь».

«Ушёл из жизни выдающийся художник, прославивший Новосибирскую область далеко за её пределами. Картины Александра Шурица представлены во многих музеях нашей страны, украшают частные коллекции ценителей прекрасного в большинстве европейских стран, Израиле, США, странах СНГ и Юго-Восточной Азии. Новосибирская область понесла невосполнимую утрату. Сложно представить культурное пространство региона без этого удивительного человека. Сил вам и мужества перенести это горе. Мы скорбим вместе с вами», — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, обращаясь к близким художника.

Редакция «КС» выражает соболезнования семье Александра Шурица.

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