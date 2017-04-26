В Новосибирской области расходы на развитие дорог будут урезаны

Изменения в госпрограмму «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015—2022 годах» были согласованы депутатами Заксобрания региона. Сокращение объема финансирования ожидается на уровне 6,4 млрд рублей.

Объем финансирования госпрограммы развития автодорог на территории Новосибирской области будет сокращен на 6,42 млрд рублей. Об этом было сообщено на внеочередном заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Из указанной суммы 3,8 млрд рублей относятся к областному бюджету, 2,6 млрд рублей представляют собой федеральные трансферты, 15 млн рублей — сокращение вложений местных бюджетов. Однако на реализацию программы мероприятий в 2017 году будет выделено на 721 млн рублей меньше планируемого, а вот в 2018 году последует ощутимое сокращение финансирования – на 3,27 млрд рублей. В 2019 году на развитие дорог будет направлено на 2,4 млрд рублей меньше.

Сокращение трат отразится на качественных индикаторах программы. Так, по словам министра транспорта Анатолия Костылевского, к концу 2022 года удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения в сравнении с 2014 годом составит 2,73% в сравнении с планировавшимися 3,04%, а ожидаемая протяженность новых дорог снизится с 87,6 км до 77,1 км.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков считает, что в связи со снижением финансирования необходимо увеличить долю областного бюджета в финансировании. Так, законодатель потребовал, чтобы налоговая служба усилила работу по взысканию недоимки по транспортному налогу, что сможет пополнить бюджет региона. Сообщается, что ее объем превысил 2 млрд рублей.

«Сокращение дорожного фонда в 2018-2019 годах ударит как по динамике дорожных работ, так и по предприятиям, которые трудятся в этой сфере», — высказал мнение заместитель председателя комитета Сергей Титков и подчеркнул, что таких объемов финансирования дорожного фонда даже «на содержание дорог не хватит».

Гендиректор ООО «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков назвал такую ситуацию «возвращением в 2008 год» по абсолютным цифрам, однако по объемам финансирования показатели упали в 1,5-2 раза. Так, в 2008 году бюджет дорожного фонда составлял около 20% от общего бюджета региона, а в текущем году снизился до 10%.

Сейчас депутаты дали минтрансу региона в течение двух месяцев составить план первоочередных дорожных работ.

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