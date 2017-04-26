Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив высказался за переговоры с инвестором о доле акций на сумму, которую регион потратит на строительство ледовой арены в Кировском районе города.

26 апреля на сессии заксобрания спикер областного парламента Андрей Шимкив прокомментировал вопрос о строительстве ледовой арены на левом берегу Новосибирска. По его словам, депутаты ЗС «не вовлечены в процесс», поэтому он может высказать только «личное мнение» на эту тему.

«Мы должны защищать интересы области, города, так как регион вкладывается: тридцать га земли, тем более на берегу реки (по факту почти сорок, если учесть, что проект включает участок под жилищное строительство. — прим. «КС») — это порядочная сумма. Понятно, что многое должно быть сделано, так как территория включает зону подтопления, нужно вести специальные работы. Поэтому области, скорее всего, придется платить. Я думаю, было бы правильно разговаривать с потенциальным инвестором о доле акций на ту сумму, что область вложит. Если мы акциями войдем в это предприятие, то будем управлять и сможем решать многие социальные вопросы — детский спорт, помощь инвалидам и так далее. Это мое мнение. Посмотрим, как пойдет», — подчеркнул депутат.

Ранее губернатор Владимир Городецкий сообщал «КС», что землю под реализацию ледовой арены планируется передать в собственность области.

Напомним, что на сессии совета депутатов Новосибирска 25 апреля парламентарии сняли с повестки вопрос о перезонировании участка под строительство арены на левом берегу Новосибирска.

С инициативой присвоить статус общественно-деловой зоны (ОД-1) этому участку выступило министерство строительства Новосибирской области. На данный момент площадка входит в зону объектов спортивного назначения (Р-4). Меморандум о строительстве ледовой арены власти и разработчик проекта (ООО «Парк чемпионов») подписали 2 февраля. В планах проектировщика — строительство универсальной ледовой арены, которая должна стать центрообразующим объектом в комплексном освоении территории на левом берегу Оби в Кировском районе. Ледовая арена должна представлять собой крытый многофункциональный комплекс с искусственным льдом вместимостью 10 – 12,5 тысяч человек. В проект комплексного освоения входит обустройство всей инженерной и транспортной инфраструктурой, открытие станции метро «Спортивная», оборудование рекреационной зоны с благоустроенной набережной и прибрежно-парковой территорией, строительство современного жилого комплекса. Обойдется реализация плана в 6,5-7 млрд руб.

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