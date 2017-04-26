Бывшего руководителя крупного алтайского агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольгу Антипину объявил в розыск Октябрьский районный суд Барнаула, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр суда.

Как рассказали в суде, в понедельник 24 апреля должно было состояться судебное заседание по делу, однако Ольга Антипина не явилась на него. В связи с этим Октябрьский райсуд объявил в розыск подсудимую. В пресс-службе уточнили, что Антипина находилась под подпиской о невыезде, но теперь суд собирается изменить ей меру пресечения на заключение под стражу.

«Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, передает, что экс-директор сейчас может находиться в перинатальном центре «Дар» в краевом центре в связи с беременностью. Уточняется, что предоставленные медицинские документы не вызвали доверия у суда.

«В декабре прошлого года Антипина заявила, что на ее попечении находится малолетний ребенок — выяснилось, что она прибегла к услугам суррогатного материнства. Впоследствии она предоставляла справки в суд о том, что страдает онкологическим заболеванием, однако после этого предоставила документы, что находится на седьмом месяце беременности», — цитирует агентство своего источника.

Напомним, Антипина связана с делом о хищении кредитов у Россельхозбанка, в котором также фигурируют бывший управляющий региональным филиалом Россельхозбанка Евгений Роговский, его заместитель Константин Гладышев и бывший топ-менеджер агрохолдинга Михаил Колесников. Уголовное дело было возбуждено управлением ФСБ РФ в регионе в мае 2012 года. В частности, Роговский и Гладышев обвинялись в превышении полномочий при кредитовании агрохолдинга. Сумма кредита компании составляет порядка 20 млрд рублей, которая, по версии следствия, выдана по фиктивным документам.

Агрохолдинг «Изумрудная страна» объединял предприятия, расположенные на территории 29 районов Алтайского края. Ранее доля предприятий ассоциации, по данным управления сельского хозяйства Алтайского края, в региональном производстве составляла более 15,5% — по молоку, мясу и муке, 29% — по крупам, почти 19% по сахару, более 40% — по спирту.

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