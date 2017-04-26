В «Сибуправдоре» назвали сроки ремонта дорог в Новосибирской области

С 1 мая подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор» начинают ремонт дорог региона, который заявлен в соответствующей программе на текущий год, рассказали в управлении.

Откроется сезон дорожного ремонта 1 мая. Именно с этого дня ОАО «Новосибирскавтодор», выигравший конкурс, приступит к работам в Чановском районе Новосибирской области. Капитальный ремонт участка федеральной трассы «Иртыш» с 1031-го по 1043 километр продлится до 15 октября. Помимо этого участка, подрядчик проведет ремонт с 1018-го по 1031 километр. На ремонт 25 километров федеральной трассы выделено 712 млн рублей.

На следующий день, 2 мая, дорожники продолжат ремонт, начатый в 2016 году, федеральной дороги «Чуйский тракт». Работы будут проводиться на участке в Бердске с 38-го по 46 километр. Планируемая дата завершения – 22 сентября. Капремонт этого участка с 2016 года проводит ООО «Сибавтобан», получившее подряд по цене 359 млн рублей.

«Капитальный ремонт предполагает усиление конструкции дорожной одежды, уширение земляного полотна, устройство систем дренажа и водоотвода, укрепление обочин, замену элементов инженерной инфраструктуры», — пояснили в «Сибуправтодоре».

Последним запускается плановый ремонт на территориях Чулымского, Татарского, Чановского и Убинского районов трассы «Иртыш». Здесь с 10 мая по 5 сентября будет отремонтировано 87,5 километров дороги. Подрядчиком, как пояснили «КС» в пресс-службе управления, выступил «Новосибирскавтодор». Всего на ремонтные работы выделено около 540 млн рублей из федерального бюджета.

Всего, таким образом, в регионе будет отремонтировано более 120 километров федеральных дорог в текущем году.

Добавим, что недавно правительство Новосибирской области приняло решение разблокировать средства госпрограммы строительства и ремонта региональных и местных автодорог. Кроме того, серьезные работы будут проведены и на дорогах Новосибирска.

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