Губернатор Новосибирской области постановил создать мобильную приемную в администрации региона

На официальном сайте правительства Новосибирской области появилось подписанное Владимиром Городецким постановление о создании мобильной приемной для оперативного принятия решений по обращениям граждан. С документом ознакомился корреспондент «КС».

Постановление о создании мобильной приемной губернатора Новосибирской области в администрации губернатора и правительства при управлении по работе с обращениями граждан подписано Владимиром Городецким накануне, 25 апреля. В документе говорится, что обращения будут приниматься как от физических, так и юридических лиц. Принимать решение о направлении мобильной приемной для рассмотрения обращений граждан с выездом на место и привлекать специалистов структурных подразделений администрации будет начальник управления по работе с обращениями Ирина Покровская. Руководителем же мобильной приемной, согласно документу, стал заместитель Покровской Игорь Баранов. Контролировать исполнение данного постановления Городецкий назначил своего первого заместителя Юрия Петухова.

Среди основных задач приемной называются: обеспечение гарантий для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оперативное принятие мер по жалобам граждан, подготовка и обеспечение проведения выездных личных приемов губернатором. Специалисты приемной должны будут осуществлять проверку фактов, изложенных в обращениях, с выездом на место, выявлять причины и условия, по которым растет количество обращений и сообщений жителей области о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов, подготовку предложений главе региона по оказанию социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.