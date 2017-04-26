С начала года кредитный портфель физических лиц розничного банка ВТБ увеличился до 13 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав рост 19,7%. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первый квартал текущего года, сообщила директор розничного филиала ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева.

Наиболее востребованными продуктом среди клиентов банка в первом квартале 2017 года стало рефинансирование. Каждый второй кредит населению был выдан в рамках этой программы, средняя сумма кредита по программе в Сибири составляет 528 тыс рублей.

Развитие ипотеки остается важным направлением работы для розничного блока банка ВТБ. Прирост ипотечного портфеля 28,7% к аналогичному периоду прошлого года. На сегодня ипотечный портфель филиала составляет более 4,8 млрд рублей, при этом, если в первом квартале прошлого года доля жилищных кредитов, выданных на строящиеся жилье составляла 55%, то в первом квартале текущего года она сократилась до 36%. В то же время доля выдач на вторичном рынке выросла с 45% до 64%. В целом, благодаря активной работе филиал увеличил долю рынка в общем объеме кредитов физическим лицам по Новосибирской области с 5% до более чем 6%.

Елена Зайцева отметила, что объем депозитного портфеля филиала физических лиц также демонстрирует положительную динамику: его величина увеличилась на 1 млрд рублей или на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,3 млрд рублей. Доля валютных сбережений составила около 34% (снижение на 5,8 п.п. по сравнению с началом 2016 г.)

Розничный филиал ВТБ в Новосибирске продолжил активную работу по развитию клиентской базы в сегменте малого бизнеса, нарастив количество новых привлеченных клиентов в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, объем средств на текущих счетах корпоративных клиентов малого бизнеса вырос на 37,6%. Такого результата удалось достичь во многом благодаря внедрению новой модели работы, в которой основной акцент сделан на комплексное обслуживание клиентов малого бизнеса.

В частности, банком были разработаны и внедрены коробочные продукты, представляющие собой готовые простые решения для малого бизнеса, ключевыми преимуществами которых являются оптимальная стоимость, бесплатное открытие первого расчетного счета при подключении набора и высокий уровень сервиса.

«Первый квартал текущего года мы закончили с позитивными показателями, сохраняя набранный темп развития, опережающий рынок. Рост финансовых показателей стал возможным благодаря внедрению уникальных для рынка продуктов и сервисов, отвечающих актуальным потребностям клиентов. Так, например, запуск программы «рефинансирование» в сегменте розничного бизнеса, показал большой интерес потребителя не просто к получению денежных средств, а к снижению своей ежемесячной платежной нагрузки. В течение 2017 года мы также прогнозируем увеличение всех ключевых показателей выше рынка», — рассказала Зайцева.

Розничный филиал банка ВТБ обслуживает более 22,5 тыс зарплатных клиентов и свыше 4,5 тыс счетов малого бизнеса Новосибирской области в 12 офисах, расположенных в Новосибирске, в Бердске и в Искитиме.

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