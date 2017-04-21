В начале апреля Министерство строительства и ЖКХ РФ составило рейтинг госжилинспекций (ГЖИ). В дальнейшем на основе его результатов планируется принимать кадровые решения. В новосибирском ведомстве позитивно относятся к этому начинанию, но отмечают, что эффективность деятельности ГЖИ может, напротив, снизиться. Подробности — в материале «КC».

Напомним, что Минстрой РФ составил первый рейтинг госжилинспекций на основании показателей эффективности их работы. Ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным, по его результатам Минстрой будет рекомендовать главам регионов принятие кадровых решений в отношении руководителей ГЖИ, занявших 10 последних мест. Об этом в конце марта в рамках итоговой коллегии ведомства сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля. Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний. В число ключевых показателей эффективности работы органов госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, информационная открытость», — прокомментировал министр.

В первую десятку вошли Удмуртская Республика, Липецкая, Кемеровская, Московская, Калужская, Тверская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край. На 7-й строчке — Республика Хакасия. К слову, на следующий день после публикации топ-листа, 4 апреля, был задержан Александр Соловьев, глава Удмуртии, лидирующей в рейтинге.

ГЖИ по Новосибирской области, как и основная часть остальных сибирских инспекций, заняли с 20-го по 30-е места, сообщили «КС» в пресс-службе Минстроя РФ. Так, новосибирская ГЖИ оказалась на 21-м месте, поделив эту строчку с Республикой Мордовия и Рязанской областью. На 11-м месте — Республика Алтай и Красноярский край, далее на 15-й, 16-й и 17-й строчках Алтайский край, Томская и Омская области соответственно.

Десятку «аутсайдеров-инспекций», где могут сменить главу ведомства, замыкает Иркутская область.

Корреспондент «КС» решил выяснить, как же в самих ГЖИ относятся к указанному рейтингу: методике составления, критериям оценки и собственному положению. В ГЖИ по Иркутской области, где главу инспекции могут отправить в отставку, на запрос не ответили. В службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края сообщили, что «вопросы, связанные с методикой рейтинга, утверждаемого Министерством строительства и ЖКХ РФ, не относятся к компетенции службы».

В свою очередь замечаниями к методике расчета рейтинга с «КС» поделился начальник ГЖИ по Новосибирской области Евгений Пономарев. «К рейтингу у меня положительное отношение. Но как всякий рейтинг, он имеет в своей основе математическую модель, которая всегда просчитывается, и ее, на мой взгляд, следует доработать. На текущий момент мы заняли 21-ю строчку, но снизу всегда легче подниматься вверх», — оптимистично оценил положение новосибирского ведомства Евгений Пономарев. В целом собеседник «КС» считает, что составление указанного рейтинга может, напротив, снизить эффективность деятельности госжилинспекций, так как методика расчета топ-листа такова, что ГЖИ выгоднее скрывать показатели по количеству домов, оставшихся без управляющей компании, и выдавать «пустые» предписания.

«Исходя из предложенной модели ГЖИ становится невыгодно быть принципиальной в своей проверке и давать жесткие, длительные по исполнению предписания. Гораздо выгоднее выдавать «легкие» к исполнению предписания с минимальным сроком — процент исполнения сразу вырастет. На текущий момент этот показатель в Новосибирской области держится на уровне 70%. Тем не менее в рейтинге мы автоматически получаем меньшее количество баллов», — сетует начальник ГЖИ по Новосибирской области.

По его словам, происходит это потому, что при формировании топ-листа не отражены такие важные мероприятия, как предпроверки, выдача предостережений, учет нарушений, устраненных в ходе проверки и до проверки, предоставление услуги по лицензированию.

Возникают вопросы и при подсчете процента эффективности ГЖИ.

«Я согласен с Андреем Владимировичем (заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом. — «КС»), что мы должны минимизировать свои поражения в судах и должны повышать качество работы и грамотность специалистов. Но при этом возникают вопросы к подсчету процентов. Например, мы проводим 100 проверок, по результатам пяти УК обращаются в суд, и мы проигрываем один иск. Согласно существующей модели подсчет ведется не от общего количества проверок, а от исков, поданных в суд. В итоге наша эффективность составляет 80%. При этом, например, в другом регионе проводится всего 40 проверок, по результатам 10 из которых заводятся судебные разбирательства, двум истцам ГЖИ проигрывает, а оценка эффективности ведомства такая же. Но ведь в этом случае сам процент обжалуемых проверок выше в пять раз», — подчеркивает Евгений Пономарев.

Также эффективность ГЖИ оценивается и еще по ряду критериев, которые от госжилинспекций не зависят, считает глава ГЖИ. Например, это наличие домов, оставшихся на текущий момент без управления. «Такие многоквартирные дома (МКД) есть в каждом регионе, это естественный процесс. Опять же становится выгодным эту цифру скрывать, а не проводить активную работу по выявлению такого жилого фонда, поскольку даже если ГЖИ сделала все предусмотренные законом шаги, но такие МКД в регионе остались, она в проигрыше», — обращает внимание еще на одно «узкое место» ранжирования собеседник «КС».

Кроме того, необходимо внести ясность при подсчете баллов за публичную активность начальников госжилинспекций. «Что касается публичных мероприятий, в том числе встреч с населением, то мы проводим две-три встречи с населением в неделю — это уже немало. Но когда мне говорят, что начальник ГЖИ встречается с жителями дважды или даже трижды в день, я начинаю глубоко в этом сомневаться. Это титанический труд. Зачастую за встречу с жителями выдается личный прием», — предполагает Евгений Пономарев. Впрочем, этот показатель, по мнению начальника ГЖИ, также должен быть оценен.

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