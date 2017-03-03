2 марта в Москве состоялось заседание Палаты городов — центров субъектов РФ, в ходе которого мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал коллег выступить за продление программы расселения ветхого и аварийного жилья.

Заседание Палаты, которое проходило в Госдуме РФ, было организовано в рамках общероссийского Конгресса муниципальных образований. На мероприятии руководители муниципалитетов смогли обменяться мнениями относительно проблем, которые требуют сейчас поддержки федеральных властей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании выступил с проблемой расселения ветхого и аварийного жилья.

«Самая главная проблема, с которой я обратился к коллегам, — расселение жителей из ветхого и аварийного жилья», — рассказал мэр журналистам 3 марта.

Анатолий Локоть напомнил, что в этом году прекращается финансирование программы в рамках 185-ФЗ, но он уверен в необходимости ее продления.

«По нашим подсчетам после 2012 года аварийными в Новосибирске признаны еще 142 дома. В бюджете этого года мы сумели найти только 145 млн рублей», — пояснил Локоть. Однако на расселение одного дома требуется 25-30 млн рублей, что означает возможность расселить в год только 4-5 домов.

«Лет 30 будем заниматься расселением только этих домов. Но процесс продолжается, жилье ветшает, и эта проблема общероссийская. Без поддержки федеральных властей решить вопрос невозможно», — подытожил градоначальник.

Предложение, по словам мэра, единогласно поддержали руководители других городов. Теперь ожидается, что инициатива, включенная в резолюцию, будет направлена в правительство РФ и профильные министерства. Локоть выразил уверенность, что предложение не должно пройти мимо их внимания.

«Мы рассчитываем, что наша инициатива будет поддержана, и программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена по крайней мере до 2022 года», — резюмировал Анатолий Локоть.

Напомним, управляющие компании в Новосибирске отказываются от обслуживания ветхого и аварийного жилья по причине их убыточности. Мэр на встрече с журналистами отметил, что администрация города негативно относится к этому и рекомендует управляющим компаниям «не торопиться с подобными решениями». Локоть рассказал, что ведется решение этих проблем и даны соответствующие поручения профильным структурам.

«Во-первых, это: внести предложение в изменение на федеральном уровне законодательства с тем, чтобы сроки отказа не были такими короткими. Мы предлагаем увеличить эти сроки до трех месяцев. Во-вторых, выработать экономически обоснованный тариф и механизмы компенсации этого тарифа», — прокомментировал мэр.

В заключении Локоть отметил, что сейчас проходит разработка соответствующих документов.

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