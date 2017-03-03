В Новосибирске завершилось строительство третьей очереди торгово-логистического комплекса «Нордмолл», частично заменившего знаменитую гусинобродскую барахолку. Новый генеральный директор проекта МАКСИМ ШАБАШОВ рассказал в интервью «КС» о планах центра на ближайшее время и его основных преимуществах для арендаторов.

Ближайшие планы

— Третья очередь «Нордмолла» уже открыта для арендаторов?

— Мы не торопимся открывать ее немедленно, всему свое время. У нас есть несколько крупных игроков, готовых арендовать третью очередь целиком, идут переговоры.

— Тогда каковы планы на самое ближайшее время?

— У нас запланировано по-настоящему яркое событие, которое стартует в марте. Уверен, что оно станет заметным не только для «Нордмолла» и Новосибирского района, но и для региона в целом. Речь идет о международном проекте — выставке «Кыргыз Базары — Киргизский базар». Он запущен в рамках ЕАЭС и Делового совета ШОС, при поддержке торгово-промышленных палат России и Кыргызской республики, при непосредственном участии ТПП НСО, а также администрации Новосибирской области и Новосибирского района. Поддержка на всех уровнях самая весомая.

Ключевая часть проекта — это его бизнес-составляющая: четырехнедельная выставка товаров «Сделано в Кыргызстане», которую мы организуем и проводим совместно с киргизскими предпринимателями и знаменитым на всю Европу и Азию рынком Дордой из Бишкека.

Выставка откроет свои двери для покупателей 21 марта в 3 часа ночи и продлится до 18 апреля. Планируется около 300 экспонентов — производителей из Бишкека и города Ош. Они представят свой товар для оптовых и розничных покупателей со всей Сибири. Ассортимент и цена будут беспрецедентны, а продолжительность выставки позволит всем оптовикам в радиусе тысячи километров спокойно запланировать свой визит, чтобы установить рабочие отношения напрямую с производителями, и в дальнейшем использовать «Нордмолл» как постоянный хаб товаров из Кыргызстана.

Хочу отметить, что Кыргызстан сегодня — часть ЕАЭС, а это минимум барьеров и упрощенная возможность киргизским предпринимателям зарегистрировать ИП или открыть ООО в России. Все четыре недели мы будем проводить круглые столы, где обсудим проблематику и найдем пути решения по вопросам взаимодействия киргизских и российских предпринимателей, расскажем и покажем механику регистрации организаций. Кстати, модератором в этой части любезно согласилась быть Торгово-промышленная палата Новосибирской области.

Темы для круглых столов выбраны не случайно, предварительные переговоры подтверждают, что большинству производителей Кыргызстана интересно масштабировать свой бизнес в Новосибирскую область, через организацию ИП или ООО, а это сотни новых предприятий малого бизнеса, которые будут полноценными налогоплательщиками в России и создадут несколько сотен новых рабочих мест уже для наших граждан.

— Какие еще мероприятия пройдут в рамках проекта?

— С 21 по 23 марта будут проведены праздники для многочисленной киргизской диаспоры Сибири, для оптовых покупателей со всего округа и для уже имеющихся арендаторов «Нордмолла», а также для наших розничных покупателей. Для понимания масштаба приведу лишь один пример — плов для всех желающих будет приготовлен одновременно в семи стокилограммовых казанах.

Перед открытием выставки мы выходим на совершенно другой уровень и по транспортной доступности «Нордмолла» из других регионов Сибири. В промежутке с 15 по 20 марта при поддержке наших партнеров ежедневные междугородные маршрутные автобусы из Томска, Кемерова, Новокузнецка, Юрги и Белова будут как при въезде в город, так и при выезде делать остановку на парковке «Нордмолла». Остановочный пункт внесен в федеральный реестр. И это не просто еще одна остановка по пути следования, а полноценная станция с билетными кассами и комфортным залом ожидания. Кроме этого, нами разработаны 19 маршрутов из городов, находящихся в радиусе 500 км.

Я могу сказать, что проект «Кыргыз Базары — Киргизский базар» — это первый шаг в реализации концепции полноценного оптово-розничного центра «Нордмолл».

Эксплуатация и инфраструктура

— При таком объеме торговых площадей не сложно ли покупателям ориентироваться на территории центра?

— У нас уже работает информационная служба, и ее менеджеры ежедневно отвечают более чем на 200 вопросов, помогая ориентироваться внутри «Нордмолла», информируя о мероприятиях, новинках, товарном предложении и инфраструктуре. Весной появится навигация внутри центра, которая позволит найти необходимый товар, сервис или элемент инфраструктуры, находясь в любой точке комплекса.

— А что, помимо торговых точек, располагается на территории ТЦ?

— Весной мы открываем аптеку, медицинский центр, два банка, два-три новых ресторана национальной кухни. Также будет создан консультационный центр для предпринимателей, которые не до конца понимают, в какие двери постучаться, чтобы придать своему бизнесу формальный статус.

Уже сейчас эффективно функционируют инфослужба, четыре банкомата разных систем, две национальные кухни, две кофейни, детская площадка в первом корпусе и фирменная LEGO–площадка, не имеющая аналогов в городе и области, во втором. Каждые выходные проводится сельскохозяйственная ярмарка. Плюс работают гардероб, станции зарядки гаджетов, бесплатные туалеты и парковка на 3 тыс. автомобилей.

— Существует информация, что недавно к эксплуатации центра приступила Международная консалтинговая компания Colliers international. Принесло ли это изменение какой-то результат на данный момент?

— Да, безусловно, это уже сейчас позволило оптимизировать и систематизировать издержки на эксплуатацию «Нордмолла», но это только начало нашего совместного пути, уверен, что в части эксплуатации у нас большие резервы.

— Планируются ли в ближайшее время еще какие-то серьезные изменения в кадровом составе проекта?

— Формирование команды завершится до лета 2017 года, ключевые позиции уже заняли опытные, но при этом молодые и амбициозные управленцы, теперь идет формирование среднего звена.

— Расскажите, какие основные задачи команда ставит на сегодняшний день.

— Задача — за счет уникального по объему, цене и качеству товарного предложения вернуть Новосибирску статус торговой столицы Сибири. Не перетасовывая арендаторов и покупателей внутри города, а приводя в город новых игроков.

Итоги и результаты

— Каковы основные экономические показатели проекта на данный момент?

— Проект стартовал нормально для столь сложных экономических условий и на столь конкурентном рынке, иллюзий и завышенных ожиданий нет, мы шаг за шагом двигаемся в рамках обозначенной концепции. Главных показателей сейчас два — это посещаемость и доля мелкооптовых и оптовых продаж.

С сентября до декабря 2016 года трафик вырос в 10 раз, следующий период роста и оптового и розничного трафика ожидаем в марте-апреле. На конец года прогнозируем рост посещаемости в 2–2,5 раза и увеличение доли оптовых продаж в 3–5 раз.

— Сколько покупателей проходит через «Нордмолл» за день?

— 5 000 в будни, 10 000 в выходные дни.

— Каков процент розничных продаж в «Нордмолле»?

— До 90% в выходные дни и до 70% в будни.

— На сколько процентов удалось заполнить арендаторами корпуса центра?

— В течение февраля мы могли заполнить оба корпуса на 100%, но кому интересна огромная масса товарного предложения, ассортиментом и ценой уступающая предложению наших коллег? Мы не стали заниматься самообманом и заполнять «Нордмолл» таким образом, попадая в зависимость от неумелых и не желающих развиваться торговцев. Мы находим тех, кто готов строить взаимоотношения на партнерских основаниях, где каждый понимает свою роль и знает свои сильные стороны. Активно эта работа стартовала в феврале, в итоге мы сформируем уникальное товарное предложение ОРЦ «НОРДМОЛЛ», где от нас — качественные площади, инфраструктура и продвижение в целом, а от арендатора — необходимая рынку цена, ассортимент и объем товаров, а также достаточный современному покупателю уровень сервиса.

Арендаторы и покупатели

— Можете описать, какие категории арендаторов в наибольшей степени интересны «Нордмоллу»?

— Начнем с того, какие условия работы мы сейчас обеспечили нашим арендаторам — существующим и перспективным. По техническому оснащению и удобству для осуществления торговли «Нордмолл» кардинально отличается от общепринятого понятия «рынок». Большой, светлый, чистый, теплый центр. С широкими галереями, лавочками для отдыха, кафетериями, гардеробом, станциями зарядки телефонов, современными туалетами и душевыми, детскими площадками и охраняемой парковкой.

Более 30 обустроенных зон разгрузки товара, теплые склады, пункты отправки грузов и точка заказа торгового оборудования — все внутри самого центра. Мы не включаем затраты на рекламу, размещаемую на территории Новосибирской области и соседних регионов в арендные платежи. Не включаем мы в них также и затраты на транспорт — перевозим самих арендаторов и их покупателей в центр и обратно в город, оптовых покупателей — из других городов и обратно. Это мы пока делаем исключительно за счет собственных средств.

Теперь скажем о тех, кто нам как арендодателю не интересен. Нам не интересен арендатор, который на 100% зависит от сформированного нами и имеющимися арендаторами трафика посетителей, который не собирается соблюдать график работы центра, который не выполняет условия подписанного им же договора, который не может сформулировать, чем же он интересен покупателю.

Наш арендатор — это продавец, знающий своего покупателя. Это предприниматель, понимающий свои сильные и слабые стороны, осознающий, чем он интересен. Нам нужен арендатор, который знает, что современный покупатель избалован вниманием и с ним нужно выстраивать взаимоотношения, добиваться его лояльности, бороться за него. Также мы ищем торговцев, у кого уже есть свои клиенты, которые вслед за ними придут и станут постоянными покупателями «Нордмолла». Ну и, конечно же, наш арендатор — это арендатор, соблюдающий условия подписанного договора и правила работы.

Именно таким арендаторам мы будем помогать рекламой, транспортом и вырабатывать совместные программы развития.

Если говорить о товарных группах, то все традиционно. Интересны одежда, обувь, детские товары, товары для дома, украшения, аксессуары, товары для рыбалки и охоты, спортивные товары и другая продукция, необходимая обычному человеку и его семье.

— Что нужно сделать предпринимателю, желающему сотрудничать с «Нордмоллом»?

— Прийти в инфослужбу в 1-й корпус «Нордмолла» или позвонить по телефону 8–800–250–25–52. Также можно оставить заявку на arenda@ncmall.ru. Но надо соответствовать описанным требованиям.

— Каковы основные плюсы вашего объекта по сравнению с другими подобными центрами Новосибирска и других городов Сибири?

— Подобных центров просто нет. Есть традиционные розничные и традиционные рыночные форматы. Имея 170 000 кв. м и находясь на Северном объезде, мы не тешим себя иллюзиями и не примеряем на себя лавры наших коллег, находящихся в центре города и на ГБШ. При этом у нас нет сомнений, что размер, расположение вне города наряду с 20-минутной доступностью из центра, включая бесплатные шаттлы с площади Калинина (каждые 30 минут), перспективное расположение с точки зрения логистических артерий (ж/д и федеральная трасса), инфраструктурная и техническая оснащенность объекта, а также набирающая силу команда проекта позволят нам быть успешными и в розничном, и в оптовом, и в мелкооптовом сегменте, разводя данные целевые аудитории по времени и корпусам.

— И в завершение интервью хотелось бы узнать ваше личное мнение о работе в «Нордмолле». Вы начали управлять центром не так давно — как вы оцениваете результаты своей работы? Каковы основные впечатления от самого проекта и его перспектив?

— Впечатления хорошие, в первую очередь от команды единомышленников, которая постепенно формируется.

Также от концепции, которую мы сформировали и приступили к ее реализации в феврале 2017 года, благо простор для ее воплощения достаточный.

И от первого проекта в рамках этой концепции, о котором уже много сказано выше. За ним последуют схожие по формату мероприятия с другими иностранными партнерами, которым не просто интересно сбыть произведенный в своих странах товар, а которые готовы укореняться, создавать предприятия в Новосибирской области и Новосибирске, платить налоги, организовывать рабочие места, в итоге формировать сильную торговую и логистическую составляющие, а также стимулировать въездной туризм из соседних стран. Выбранная концепция на 100% соответствует направлению развития города и области. Наша задача — сделать Новосибирск и Новосибирскую область успешными и заметными не только с точки зрения количества населения и былых заслуг. Наша задача — формировать будущее региона.

Обращаюсь ко всему бизнес-сообществу и всем элитам города: мы открыты к диалогу и сотрудничеству с чистого листа, без оглядок на то, что было, формируя здесь и сейчас новые перспективные отношения на благо вашему и нашему бизнесу, развивая город и область, увеличивая ее инвестиционную привлекательность.

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