Специалисты «МегаФона» оптимизировали мобильное покрытие и увеличили емкость базовых станций 3G/4G на территории проведения III зимних Всемирных военных игр.



Сотни представителей вооруженных сил более чем 20 стран мира с 22 по 28 февраля в Сочи примут участие в «армейской олимпиаде».

Для надежного обслуживания многочисленной аудитории участников и гостей события «МегаФон» провел работы по улучшению качества связи и мобильного интернета в зоне гостеприимства и на территории проведения спортивных соревнований. В частности, к пиковым нагрузкам подготовлены базовые станции на территории лыжно-биатлонного комплекса, в зоне горнолыжного центра, а также на спортивных объектах Олимпийского парка.

«Доступ на соревнования Всемирных игр будет бесплатным, поэтому мы подготовились к серьезному росту нагрузки на мобильные сети, — комментирует директор Сочинского отделения компании Анатолий Горбунов. — Мы обеспечим мероприятие связью, с которой любые фотографии и видео самых захватывающих спортивных моментов будут без задержки загружаться в сеть».

«МегаФон» с 2009 года создавал в Сочи современную телеком-инфраструктуру, насчитывающую уже около полутора тысяч базовых станций и сотни километров волоконно-оптических линий связи, для технического сопровождения крупных международных спортивных событий.

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