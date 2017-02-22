Turkish Airlines временно прекращает полеты из Новосибирска

Авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие Авиалинии») уведомила турагентства об изменении расписания полетов из Новосибирска в Стамбул. Информацию подтвердила «КС» исполнительный директор «Новосибирской ассоциации туристских организаций» (НАТО) Светлана Фоменко.

Согласно данным аэропорта Толмачево, последний рейс из Новосибирска в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines заявлен на четверг, 23 марта 2017 года, из Стамбула в Новосибирск – на среду, 22 марта 2017 года.

«Сообщения о том, что перевозчик вносит изменения в расписание полетов пришли туристическим агентствам и НАТО вчера, 21 февраля», — сообщила Светлана Фоменко. Непосредственно в офисе Turkish Airlines пока не дают официального ответа о прекращении полетов или возможного продления полетной программы из Новосибирска.

«Наиболее вероятная причина такого шага со стороны перевозчика – возобновление чартерных программ полетов в Турцию из Новосибирска. Так, Pegasus Airlines и Azur Air открывают рейсы в Анталью с 25 апреля, при этом Pegasus – на регулярной ежедневной основе, Azur Air – чартерные перевозки. Возможно, это и стало причиной изменения полетной программы Turkish Airlines из Новосибирска», — предполагает Светлана Фоменко.

Между тем, рейс Turkish Airlines в Стамбул был высоко востребован туристами, использовавшими его для стыковки по другим международным направлениям: из столицы Турции авиакомпания осуществляет рейсы в более, чем 100 стран. «Туристам, которые приобрели авиабилеты на рейсы после 23 марта, вероятно, будут предложены другие варианты перелета или оформлен возврат денежных средств», — уточнила Светлана Фоменко. – Это будет решать непосредственно перевозчик».

Напомним, что рейсы из Новосибирска Turkish Airlines начала выполнять в марте 2012 года, и не прекращала их даже на время серьезных политических разногласий осени 2015 года, сообщает Ratanews.ru. На линии тогда лишь сократилась частота полетов – с трех до двух раз в неделю.

Авиакомпания Turkish Airlines основана в 1933 году, парк насчитывает 265 самолетов (в том числе – пассажирские лайнеры и грузовые самолеты). Главным хабом авиакомпании является Международный аэропорт имени Ататюрка, Стамбул (IST). Маршрутная сеть Turkish Airlines охватывает более 300 направлений по всему миру.

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