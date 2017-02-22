Комиссия Росздравнадзора проверит перинатальный центр Барнаула из-за поступивших сообщений, что центр еще не готов к приему пациентов, следует из информации, размещенной на сайте территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что проведет проверку Минздрава Алтайского края и перинатального центра «ДАР» в Барнауле. В частности, служба заинтересовалась соответствием лицензионным требованиям и соблюдением порядков по оказанию медицинской помощи в центре. Ранее в СМИ распространилась информация, что перинатальный центр не готов к обслуживанию клиентов. Кроме того, возникли вопросы о правомерности полученных лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Перинатальный центр «Дар» стоимостью 3 млрд рублей открылся в Барнауле в конце 2016 года. Площадь центра составляет 34 тыс кв метров.

По информации регионального Минздрава, в декабре сразу после открытия заработало поликлиническое отделение, а первые роды приняли в центре 19 декабря.

«В консультативно-диагностическом отделении краевого Перинатального центра «ДАР» с 19 декабря прошлого года по 10 февраля текущего уже приняли 5 тыс 121 пациентку», — сообщила зампред правительства Алтайского края Надежда Капура.

«В настоящее время консультативно-диагностическое отделение, отделение лучевой диагностики и краевой центр перинатальной дородовой диагностики нарушений развития ребенка работают на полную мощность. Принимает пациенток дневной стационар, работают дистанционный консультативный центр и акушерское отделение на три родовых бокса», — описали работу центра в пресс-службе.

По словам зампреда регионального правительства, к 28 февраля должно состояться открытие гинекологического отделения и операционного блока. 15 марта будут запущены отделение патологии беременных, восемь индивидуальных родовых, три операционные и послеродовое отделение с палатами интенсивной терапии для новорожденных. В конце марта должны ввести в эксплуатацию отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и центр охраны семьи и репродукции.

«Монтаж и наладка оборудования в других структурных подразделениях перинатального центра «ДАР», а также их ввод в эксплуатацию идут по графику, утвержденному на уровне правительства Российской Федерации и полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе», — подчеркнула Капура.

Тем не менее надзорный орган собирается проверить, показательным ли было открытие центра до того, когда еще некоторые из строительных работ даже не были завершены. Лицензия на медицинскую деятельность перинатальный центр получил (№ ЛО-22-01-004387, от 8 декабря 2016 года), но она выдана на весь комплекс, а не на частично открывшиеся отделения. Получение документа предполагает, что объект полностью сдан в эксплуатацию. Производит проверку готовности помещений при этом Роспотребнадзор. Таким образом, у общественности возникло подозрение, что открытие было сделано для «галочки», ведь многие из участников федеральной программы развития перинатальных центров, по которой в России откроется 32 таких учреждения, должны были сдать работы к концу 2016 года.

Программа развития перинатальных центров предусматривает строительство в течение 2013–2016 годов 32 региональных перинатальных центров в 30 наиболее остро нуждающихся субъектах Российской Федерации. Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на строительство было выделено 52,66 млрд рублей.

Курирующий ход реализации программы премьер-министр Дмитрий Медведев, видя, что работы идут с отставанием по графику, попросил губернаторов ускориться. «Если в сроки не уложитесь, то придется деньги забрать. Придется самим их искать», — пригрозил глава правительства на селекторном совещании по вопросам охраны здоровья матерей и детей в Оренбурге в середине декабря прошлого года.

Теперь контролирует ситуацию с центром «ДАР» зампред Государственной Думы Ирина Яровая. Соответствующие запросы были направлены министру здравоохранения. Член комитета по охране здоровья Александр Петров обратился в Генеральную прокуратуру и отправил отдельное письмо о сложившейся ситуации премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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