Сергей Жвачкин продолжит руководить Томской областью до выборов

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Жвачкина исполняющим обязанности губернатора Томской области до единого дня голосования в сентябре. Этому предшествовало подписание указа о досрочном прекращении полномочий главы региона по собственному желанию. Напомним, что срок полномочий руководителя области должен был закончиться 17 марта.



«Постановляю принять отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина по собственному желанию и назначить Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области», — приводится текст документа на сайте Кремля.

21 февраля президент РФ Владимир Путин встретился с Сергеем Жвачкиным и высоко оценил социально-экономическое развитие Томской области.

В своем докладе главе страны Сергей Жвачкин сообщил, что в 2016 году ВРП Томской области достиг полутриллиона, а за последние четыре года вырос на 30%. Среди отраслей экономики, показавших наилучший результат, губернатор назвал лесоперерабатывающую промышленность, сельское хозяйство и строительную сферу. Отдельное внимание в разговоре уделили научно-образовательному комплексу: именно наукоемкое производство составляет 15% ВРП области.

Говоря о сложностях для региона, Сергей Жвачкин сообщил о неожиданно возникшей проблеме сибирского шелкопряда, который заразил тысячи гектаров леса.

Владимир Путин назвал результат пятилетнего срока работы Сергея Жвачкина хорошим. «Ваша команда демонстрирует работоспособность, желание работать и умение», — отметил глава государства.

Напомним, недавно Сергей Жвачкин заявил, что намерен баллотироваться на выборы главы региона на ближайших выборах.

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