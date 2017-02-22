Компания «Сибирский Антрацит» является одним из наиболее динамично развивающихся в Новосибирской области предприятий. В интервью «КС» гендиректор «СА» АНАСТАСИЯ ПОПРЫГАЕВА рассказала о том, как планирует увеличить производство, за счет чего усовершенствовать технологии горных работ и сложностях, с которыми приходится сталкиваться каждый день.

Справка: Анастасия Владимировна Попрыгаева сменила Дмитрия Владимировича Шатохина на посту генерального директора АО «Сибирский Антрацит» осенью 2015 года. До этого с 2006 года Анастасия Попрыгаева работала в должности заместителя директора, возглавляя департамент финансовой и операционной деятельности. Анастасия Попрыгаева – математик, окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Совершенствовала свои знания в области управления в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, получив степень «Мастер делового администрирования» со специализацией «финансы». Горное дело со специализацией «Открытая разработка месторождений полезных ископаемых», Анастасия Попрыгаева изучила в Московском государственном горном университете.

— В прошлом году компания увеличила добычу угля и показала рост выручки. Какие задачи вы ставите на нынешний̆ год?

— В декабре прошлого года «Сибирский антрацит» добыл 600 тысяч тонн, это эквивалентно годовому уровню добычи в более чем 7 миллионов тонн. Таким образом, по сравнению с 2015 годом добыча выросла на 5%, а выручка на 15%. Но мы на достигнутом не останавливаемся, и уверены, что сможем увеличить объем производства в этом году ещё на 30%.

Цены на мировом угольном рынке в первом полугодии 2016 года были минимальными за последние годы, но частично были компенсированы низким курсом рубля, что благотворно сказывается на рублевой выручке экспортеров. И все-таки главной причиной роста выручки является наша постоянная работа над качеством продукции.

Основным же фактором увеличения добычи послужило усовершенствование технологии горных работ. Помимо этого мы улучшили качество внутренних дорог и ходимость техники. В итоге средняя скорость движения выросла в полтора раза, а производительность экскаваторного парка увеличилась на 15%.

Мы всегда помним, что добываем не просто уголь. Наш антрацит уникален по своим физическим и химическим свойствам не только в России, но и во всём мире. Разработка наших месторождений является непростой задачей, как с точки зрения геологии, так и экономики. Но вполне реализуемойй. Мы решаем сложные задачи и считаем их увлекательными.

— В связи с увеличением объема продаж, куда, на какие рынки планируются поставки продукции?

— Весь объем 2017 года мы реализуем за счет поставок традиционным покупателям, а также расширения сотрудничества с крупными международными металлургическими компаниями. Рынки сбыта у нас в основном экспортные – более 90%. Качество нашего антрацита высоко ценят потребители в Южной Корее, Японии, Европе. При этом примерно половина нашего объема экспортируется в Китай и Индию.

— «Сибирский антрацит» серьезно занимается модернизацией̆ мощностей̆ производства. Расскажите, что удалось сделать в данном направлении?

— В прошлом году мы закончили модернизацию фабрики «Листвянская-2». Ее мощность выросла на 25% за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Мы решили главную проблему, связанную с качеством, — значительно снизили влагу в конечном продукте. Теперь антрацит приходит в порты таким же сыпучим, каким вышел с обогатительной фабрики. Мы много лет работали над этой задачей и в итоге достигли успеха.

— Помимо модернизации фабрики компания ввела новые железнодорожные станции. Насколько это помогло увеличить отгрузку товара?

— В структуре наших производственных затрат две трети – это железнодорожная логистика и фрахт судов. Их оптимизация — один из наших главных приоритетов. Поэтому в прошлом году мы построили новые комплексы — погрузочный и складской, усовершенствовали маневровую тягу на путях необщего пользования. В результате сократили срок доставки продукции примерно на трое суток. Но на этом программа модернизации железнодорожного узла не закончена. Мы и дальше планируем его развивать в тесном взаимодействии с Западно-Сибирским филиалом ОАО «РЖД», чтобы пропускная способность всегда обгоняла объёмы производства.

— Планируете ли вы увеличивать долю продаж антрацита на внутреннем рынке?

— Поставки российским потребителям, экономически, безусловно, выгоднее из-за сокращения расходов на логистику, но практически все металлургические холдинги имеют собственные угольные базы.

— Как вы подбираете кадры? Как складываются взаимоотношения внутри трудового коллектива?

— Новосибирская область — не горняцкая, как например соседняя Кемеровская. А месторождение у нас крайне сложное, из-за этого требования и к рабочему, и к управляющему персоналу повышены. Полагаясь в первую очередь на трудовой потенциал Новосибирской области, мы рады, что наше предприятие является привлекательным местом работы для лучших специалистов со всей страны и постсоветского пространства. Например, директор по производству «Сибирского Антрацита» из Череповца, главный инженер из Казахстана, горные инженеры из Якутии, руководитель управления персоналом из Екатеринбурга.

Конечно, выдающихся мы постоянно поощряем. Вот уже несколько лет трудовой коллектив выбирает лучшего работника месяца. Среди них определяется лучший работник года. Кстати, победителю, которого выбирает специальная комиссия, компания дарит автомобиль-внедорожник.

— В прошлом году «Сибантрацит» поднял заработную плату сотрудникам. Это отразилось на качестве и производительности труда?

— В прошлом году производительность труда в компании выросла, как следствие — поднялась на 9% зарплата. Компания создала все условия для эффективного и высокопроизводительного труда: включая орудия труда, инфраструктуру, эффективный рабочий график. Каждый день почти два десятка автобусов привозят и развозят рабочих по окрестным населённым пунктам, где они живут. Все сотрудники получают бесплатное горячее питание прямо на рабочих местах, даже в карьерах.

— «Сибирский̆ антрацит» — одно из крупней̆ших предприятий Новосибирской области. Насколько существенно для компании сотрудничество с региональными властями?

— Сегодня часто искажается смысл хорошего слова «сотрудничество». Мы законопослушная частная компания, которая платит все налоги, выполняет предписания регулирующих и надзорных органов. У нас нет необходимости в каких-то иных отношениях с властью. Ваш вопрос, видимо, содержит подтекст о господдержке, которую наша компания получает. Мне кажется, это правильно, когда осуществляется государственная поддержка эффективно работающих предприятий. Если компания показывает хорошие результаты, у неё растут производство, финансовые показатели, то она является опорой, как для бюджета, так и для инфраструктуры всего региона. Государство разрешает сегодня некоторым компаниям потратить часть её налогов на инвестиции, справедливо ожидая, что развиваясь, она принесёт в будущем больше налогов, создаст больше рабочих мест. Такой подход собственно и реализуется в Новосибирской области. Мы полностью прошли все этапы отбора для участия в региональной программе господдержки, защитили свой проект на публичных слушаниях. И теперь регулярно отчитываемся о проделанной работе перед руководством областного правительства.

— Расскажите более подробно о вашей инвестиционной программе и источниках ее финансирования?

— Сегодня мы реализуем инвестпроект по увеличению производственной мощности предприятия в два раза до 9,5 млн тонн добычи в год. Он стартовал в 2013 году и заканчивается в 2019 году. Проект финансируется за счет собственных и земных средств. За долгие годы работы наша компания накопила положительную кредитную историю в десятках российских и зарубежных банков. Ни в мировые кризисы, ни в периоды спада производства «Сибирский Антрацит» не допустил ни одного дефолта по привлечённым кредитам и ни разу их не реструктурировал. Поэтому предприятие всегда имеет возможность привлекать финансирование на выгодных условиях.

Государство интересуют прежде всего несколько главных параметров. Это, во-первых, возвратность на предоставляемые налоговые льготы в виде дополнительных поступлений в бюджет, создание рабочих мест и, собственно, объем инвестиций.

За время реализации инвестиционных проектов, с 2006 по 2016 годы, мы инвестировали в развитие производства и создание инфраструктуры 13,6 млрд рублей. И на 1 млрд рублей предоставленных льгот местных бюджет получил 4,5 млрд рублей в виде дополнительных налогов. То есть, эффективность для бюджета составила 4,5 рубля на 1 вложенный рубль. За этот период мы создали более чем 1300 рабочих мест и в этом году планируем добавить еще 200.

Так что мы свои обязательства выполняем полностью, и даже с превышением. Так что государство не ошиблось, выбрав нас участником программы господдержки.

— Сталкивается ли компания с помехами в своей деятельности? Как вы относитесь к обвинениям в ее адрес со стороны одного из бывших сотрудников?

— Я понимаю о ком вы: был в компании такой сотрудник Чувочин. Занимал ответственный пост – директора Представительства. Результаты его так называемой работы вскрылись еще в конце 2015 во время проверки эффективности некоторых программ. Весной прошлого года мы провели внутреннее расследование и обратились в правоохранительные органы с заявлениями о том, что Чувочин приобретал земли для нужд и на деньги компании и оформлял их на себя и своих доверенных людей. На основании заявлений было возбуждено сразу три уголовных дела, одно из которых – непосредственно против Чувочина.

— Как этот конфликт отразился на работе предприятия?

— С того момента, как начались следственные действия, стартовала череда «фейковых» новостей, содержащих обвинения в якобы имевших место экологических нарушениях. На основании различных жалоб государственные органы провели в компании 17 комплексных проверок, в результате которых серьезных нарушений выявлено не было. В течение нескольких месяцев инженерно-управленческий состав был отвлечен на сопровождение проверок, организация которых в короткий срок стала тяжелым испытанием как в целом для предприятия – обычно мы проходим 2-3 проверки в год, так и для меня, как молодого директора. Но несмотря на это наша компания все-таки все-таки добилась в прошлом году тех успехов, о которых мы говорим сегодня.

— Вы придаете большое значение вопросам охраны окружающей̆ среды. Что нового планируется реализовать в этом направлении?

— Большинство наших работников с семьями живут в соседних деревнях и посёлках, и нам далеко не безразлично их здоровье, каким воздухом они дышат, поэтому забота об экологии — один из главных приоритетов. Мы регулярно ведем экологический мониторинг, соблюдение всех норм у нас все в порядке. Независимая специально аккредитованная лаборатория по Сибирскому ФО, которая уже много лет регулярно делает свои замеры, не зафиксировала превышений концентраций вредных веществ.

На предприятии действует «Комплексная экологическая программа», в рамках которой в прошлом году мы установили на обогатительной фабрике «Листвянская-2» новую систему пылеулавливания, повысив ее эффективность до 98%. В текущем году планируем сделать то же и на обогатительной фабрике «Листвянская-1».

Наша постоянная забота — сокращение количества угольной пыли на дорогах. В прошлом году мы модернизировали весь парк автомобилей — качество орошения дорожного полотна значительно выросло, а значит, и пыли стало меньше. В местах, где дороги приближены к населённым пунктам, как в деревне Ургун, в летний период мы ограничиваем скорость движения своего автотранспорта.

С 2017 года мы начали промышленное использование бишофита — это новая передовая технология, связующая раствор для орошения дорог. Замеры, проведенные в прошлом году независимой лабораторией, показали, что уровень запыленности при применении этой технологии снижается в среднем на 75%.

— Расскажите более подробно о работе по ряду социальных и спортивных проектов, в том числе работе с ХК «Сибирь». Возможно, есть другие не менее масштабные проекты, в которых вы либо участвуете, либо планируете принять участие?

— Все знают, что «Сибирский Антрацит» является соучредителем ХК «Сибирь» уже много лет. И мы это сделали не для того, чтобы эмблема компании красовалась на форме хоккеистов и на льду Дворца спорта. Для нас очень важно, чтобы новосибирцы любили и гордились своей областью, своей командой, чтобы на хоккей ходили целыми семьями. А для этого команде нужна поддержка – там должны работать лучшие тренеры и игроки. И мы всегда будем с ней: и когда она играет в полуфиналах плейофф, и когда у неё случаются временные перерывы в победах, потому как любим хоккей. Я считаю, это сибирский вид спорта.

Но профессиональный клуб – это только вершина хоккейного айсберга. Мы также поддерживаем и областную Сибирскую хоккейную лигу, объединяющую любительские команды, в том числе команду «Сибирский Антрацит». Мы арендуем для СХЛ спортивные площадки, помогаем с формой и верим, что это развивает хоккей в области не меньше, чем спонсорство «взрослого» клуба. К примеру, в прошлом году в СХЛ было 12 команд, в этом году их уже 32. Мы очень хотим, чтобы дети смотрели хоккей, играли в хоккей, видели увлеченных спортом родителей, и чтобы в нашем регионе росли новые чемпионы.

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