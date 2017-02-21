Еще один член КПРФ получил должность зампреда комитета. Речь идет о генеральном директоре компании «ТехноДор» Денисе Поволоцком.

21 февраля на сессии законодательного собрания Новосибирской области депутаты проголосовали за избрание члена фракции КПРФ Дениса Поволоцкого заместителем руководителя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Больше, кроме него, коммунистов в комитете нет. Эта должность стала вакантной, так как ее освободил единоросс Александр Барсуков. Заседание комитета, на котором Барсуков был освобожден от должности, прошло в день сессии.

Напомним, что Александр Барсуков возглавляет ООО «Новосибирскагропромдорстрой». Денис Поволоцкий — ООО «ТехноДор», которое специализируется на производстве дорожно-строительных материалов, поставке дорожных материалов, а также на подрядах по дорожному строительству. Однако несмотря на специализацию возглавляемой компании, Денис Поволоцкий в комитете собирается отвечать за развитие информационных, IT-технологий. Это отмечается на сайте КПРФ. «Кроме того, пост заместителя председателя позволит эффективнее решать транспортные проблемы моего округа в Калининском районе. В расширении и модернизации транспортных сетей, реконструкции улиц нуждается каждый район Новосибирска», — комментирует Поволоцкий назначение.

Напомним, что раньше информационную сферу в комитете курировал единоросс Максим Кудрявцев, избранный в сентябре прошлого года в Госдуму.

Поволоцкий впервые избран в заксобрание в 2015 году. Он представляет округ № 23 (Заельцовский и Калининский районы Новосибирска).

Таким образом, у КПРФ в заксобрании (после избрания Поволоцкого) шесть мест зампредов комитетов. Также у четырех фракций есть представитель в статусе вице-спикера. Всего в региональном парламенте — 75 депутатов. Подавляющая часть из них — члены фракции «Единая Россия».

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.