Новосибирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» направил очередные денежные ресурсы в рамках нового механизма льготного кредитования. Кредит выдан одному из крупнейших хозяйств Усть-Таркского района Новосибирской области ЗАО «Яркуль-Матюшкинское».



Как отметил генеральный директор предприятия Хами Садвокасов, на кредитные средства, полученные в рамках льготной программы, хозяйство планирует закупить горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники.

«Новосибирский филиал Россельхозбанка наращивает кредитование предприятия АПК, в том числе используя новый механизм финансовой поддержки. Филиал уже подписал кредитные соглашения по данной программе на 600 млн рублей, аграрии начали осваивать заемные средства. Особое внимание мы уделяем работе с хозяйствами, относящимися к сегментам малого и микробизнеса. Сотрудники Банка не только ведут прием заявок, но и оказывают необходимую методическую помощь клиентам в составлении документов», — рассказал директор филиала Станислав Тишуров.

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