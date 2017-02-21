Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд АО «ЭР-Телеком Холдинг» на рынке B2B) предлагает клиентам, учитывая потребности бизнеса, сформировать индивидуальный пакет офисных телеком-услуг и сократить расходы на связь.



Специальный онлайн-конфигуратор позволяет собрать пакет из любых оказываемых оператором услуг и сервисов, включая интернет, IP-телефонию или облачную АТС, выделенные каналы связи, а также Wi-Fi, видеонаблюдение и цифровое телевидение. Клиенты могут самостоятельно комбинировать пакет в зависимости от задач бизнеса и ценовых предпочтений, изменять объем и количество услуг в пакете.

«Наш подход позволяет клиенту с «нуля» создать индивидуальный пакет, полностью соответствующий его потребностям, оптимизируя расходы», – отмечает директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» Елена Венцлавович.

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