Новосибирская область скатилась в рейтинге качества жизни сразу на 6 строчек, что связано с падением доходов и занятости населения, а также снижением объема производства.



РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» каждый год составляет рейтинг субъектов России, ранжируя их по качеству жизни. Источниками информации для учета 72 различных показателей служат данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, а также другие открытые источники.

Рейтинг за 2016 год – это пятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах, составленный агентством. Его будут активно обсуждать на международном инвестиционном форуме в Сочи, который состоится 26-28 февраля, говорится в сообщении РИА Рейтинг.

По итогам ушедшего года Новосибирская область заняла 28 позицию с рейтинговым балом 47,77 из 100 возможных, уступив Ярославской области и опередив г. Севастополь. Таким образом, позиции области в сравнении с 2015 годом заметно ухудшились: тогда регион занимал 22 место по качеству жизни населения. Однако Новосибирская область остается лидером в Сибирском федеральном округе. Так, соседний Красноярский край расположился на 43 позиции из 85 возможных, а Томская область на 47. Лидером падения стала Омская область, провалившаяся на 15 позиций по сравнению с итогами 2015 года. В новом рейтинге регион занял 52 место, расположившись между Приморским краем и Сахалинской областью.

Замыкают рейтинг республики Алтай и Тыва, получившие 82 и 85 позиции соответственно.

Лидеры по качеству жизни населения в 2016 году не изменились: Москва (1), Санкт-Петербург (2), Московская область (3), Республика Татарстан (4), Краснодарский край (5). Первую десятку покинула Свердловская область (12), а Тюменская область, поднявшись на одну позицию, вошла в десятку.

Эксперты РИА Рейтинг, делая прогноз на 2017 год, отмечают, что «следует ожидать небольшой активизации бизнеса как в частном, так и в государственном секторах».

«Эксперты РИА Рейтинг надеются на возобновление положительной динамики инвестиций, что косвенно должно положительно отразиться на всех экономических показателях, и в том числе на качестве жизни населения. Вполне вероятно, что в 2017 году прекратится спад реально располагаемых доходов населения, произойдет снижение уровня безработицы», — поясняют составители.

Положительные результаты Новосибирская область показала, ранее попав в топ-100 лучших студенческих городов мира и в десятку городов России, популярных в Instagram.

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