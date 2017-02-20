Экс-глава Бурятии вернулся в республику

Бывший глава Бурятии вернулся в республику после встречи с президентом РФ в Москве.

Как сообщило ИА «БМК», сегодня, 20 февраля, бывший глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын вернулся в республику из Москвы. Ранее сообщалось, что экс-глава республики отправлялся в Москву для определения своего будущего рабочего положения. Президент страны Владимир Путин на прошедшей встрече с экс-глава регионов отметил, что будет способствовать тому, чтобы их опыт был эффективно использован в будущем.

Стало известно, что Вячеслав Наговицын будет помогать нынешнему врио главы Алексею Цыденову «втянуться» в работу, пока тот продолжает знакомство с регионом.

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