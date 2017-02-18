В Новосибирске открылся предвыборный штаб Алексея Навального

18 февраля в центре Новосибирска открылся предвыборный штаб Алексея Навального, о котором «КС» уже писал ранее.



Офис в Новосибирске — это второй штаб Алексея Навального. Первый открылся в Санкт-Петербурге.

«Мы хотим не только организационно, но и политически показать, как нам важен именно такой подход к избирательной кампании. Новосибирск — ключевой город на востоке страны. И мы хотим, чтобы открытие этого штаба сейчас продемонстрировало, что одна из задач избирательной кампании заключается в том, что мы хотим вернуть политику в регионы. Мы хотим, чтобы регионы влияли, чтобы региональные города активнейшим образом участвовали в избирательной кампании. Потому что у нас 20 лет никакой город кроме Москвы не решает вообще ничего и в Москве всё определяется. Это не правильно, мы с этим не согласны и мы будем с этим бороться», — сказал Алексей Навальный на открытии штаба и отметил, что уровень жизни в Новосибирске, по его мнению, значительно ниже, чем мог бы быть.

Говоря об основных проблемах региона, политик в первую очередь обратил внимание на коррупцию и рост тарифов ЖКХ. По его словам, решить эти вопросы может только смена власти в стране.

Как сообщили члены штаба Алексея Навального, на данный момент в Новосибирске уже собрано 2,5 тыс подписей за выдвижение кандидата в президенты. Сейчас в регионе политика поддерживают 400 волонтеров. В планах организации, помимо ведения избирательной кампании, подготовка 1,5 тыс наблюдателей на выборы.

Отвечая на вопрос журналиста, руководитель новосибирского штаба (и член центрального совета «Партии Прогресса») Сергей Бойко сообщил, что на избирательную кампанию Алексея Навального планируется потратить около 200 млн руб. На данный момент уже собран 21 млн руб. В основном это небольшие переводы от частных лиц.

Что касается возможных союзников на выборах, то, по словам Алексея Навального, переговоры ведутся с различными демократическими и либеральными силами, однако он не ставит своей целью объединить вокруг своей кандидатуры все оппозиционные партии. «Наша задача — выиграть выборы, а не изобразить объединение демократов», — сказал он.

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