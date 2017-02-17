МегаФон провел анализ пользовательских предпочтений владельцев самых дорогих смартфонов Apple и Samsung и опроверг народную гипотезу, что дорогой смартфон покупается на последние деньги.

Принято думать, что после покупки последней модели Apple iPhone его владелец остается без денег и вынужден питаться исключительно лапшой быстрого приготовления. Аналитики МегаФона решили проверить эту гипотезу и сравнили активность владельцев «топовых» смартфонов – Apple iPhone 7/7 Plus и Samsung Galaxy S7/S7 EDGE, а также пользователя обычных гаджетов.

Выяснилось, пользователи Apple iPhone сидят в интернете, разговаривают и платят за услуги связи в два раза больше владельцев флагманских смартфонов Samsung. В месяц владелец iPhone тратит 7 ГБ трафика, на которые можно загрузить 40 серий Игры престолов. Пользователь Samsung успевает посмотреть только 28 серий любимого сериала на свои 5,2 ГБ. Обычный пользователей может загрузить всего 10 серий – 1,9 ГБ в месяц.

Владельцы Apple оказались более разговорчивыми: в среднем один пользователь выговаривает 1057 минут против 845 минут в месяц у владельцев Samsung. Кроме того, любители iPhone в среднем пишут на 10 SMS больше своих оппонентов, несмотря на популярность Imassage.

Пользователи Apple обошли Samsung и по количеству зарубежных поездок. За январь 2017 года владельцы iPhone побывали в 76 странах, а Samsung – в 43. Правда, «любимые» места для отдыха совпадают у владельцев топовых смартфонов: Таиланд, Казахстан, Вьетнам, Германия и ОАЭ.

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