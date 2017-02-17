Сибирский рынок продаж новых автомобилей по итогам 2016 года сократился на 20% против 11% в целом по России. В прошлом году в СФО было реализовано 78 тысяч новых машин. «КС» проанализировал структуру продаж автотранспорта в СФО за 2016 год, выявив лидеров среди марок по темпам прироста, а также падения.

Согласно имеющимся данным, марками, продемонстрировавшими максимальное падение в 2016 году, уже традиционно стали китайские автопроизводители. На этот раз это BAW (–88%), Changan (–73%), Haima (–63%), Geely (–55%).

Отсутствие поставок автомобилей в Россию закономерно привело к 87%-ному падению корейской марки SsangYong.

На 75% упал французский Citroen — сыграло свою роль сокращение дилерской сети вкупе с сокращением продаж.

Среди премиум и люкс брендов отметился Porsche, продажи автомобилей упали на 67%. В данном случае это связано со сменой дилеров марки в двух ключевых городах Сибири — Красноярске («Крепость» вместо «Престиж Авто») и Новосибирске («Премиумпарк» вместо «Евро-Спорт Моторс»).

Наконец, на 65% упал японский бренд Mitsubishi. На позициях марки отразилось в том числе и закрытие трех салонов марки группы компаний «МАКС Моторс» в Омске и Новосибирске.

В свою очередь среди лидеров по приросту продаж можно выделить Jaguar (+252%), расширивший свою дилерскую сеть, китайский Lifan (16%), воспользовавшийся ослаблением конкурентов, отечественный ГАЗ (+15%), американский Cadillac (+14%) и Ford (+14%).

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