Была ли альтернатива повышению тарифов ЖКХ в Новосибирске?

 
Была ли альтернатива повышению тарифов ЖКХ в Новосибирске?

Как ранее писал «КС», рост цен за услуги ЖКХ в Новосибирске с июля этого года может достигнуть 15 %.  

Как вы считаете, можно ли было обойтись без столь резкого повышения тарифов?

Результаты опроса

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