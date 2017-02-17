17 февраля в Новосибирске прошло городское собрание по подведению итогов социально-экономического развития города в 2016 году и определению основных задач на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Мэр города Анатолий Локоть затронул тему возможного роста тарифов на проезд в новосибирском метрополитене в связи с необходимостью обновления подвижного состава и строительством новых станций.

«Сегодня мы понимаем, что рассчитывать приходится только на свои силы (не на средства федерального бюджета — «КС») и на участие частных инвесторов, но это не относится к таким стратегическим объектам, как метрополитен. Поэтому мы активно обсуждаем возможность закладывания в тариф на проезд в метро инвестиционной составляющей. Сегодня такие рекомендации уже есть в целом по стране», — пояснил Анатолий Локоть на прошедшем 17 февраля городском собрании по подведению итогов социально-экономического развития Новосибирска в 2016 году и определению основных задач на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Величина роста тарифов на проезд в метрополитене может составить 2-3 рубля.

Решение, по словам Анатолия Локтя, может быть принято уже в текущем году. Предполагается, что средства, полученные метрополитеном в связи с ростом тарифов, могут пойти в том числе на строительство новых станций метро.

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