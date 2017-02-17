Импортозамещение. Как реагирует гостиничная индустрия?

Макроэкономическая ситуация оказала влияние на все сегменты экономики, не обойдя стороной и гостиничный бизнес. Рост внутреннего спроса на разного типа объекты гостеприимства ощутили все регионы страны — от Центральной России до Дальнего Востока. Как чувствует себя рынок и почему эксперты прогнозируют возрождение формата «таймшер»?

На всей территории России уже открылись и заявлены новые гостиничные комплексы разного уровня и формата, которые успешно занимают место в фокусе российского туриста.

Так, на место популярных Турции, Египта, и Таиланда пришли крымские и краснодарские курорты, Алтай, Калининград. Если раньше большинство туристских компаний предлагали размещение на российских курортах в формате санаторного отдыха, то сейчас современный семейный путешественник может выбрать из большого количества объектов с разной инфраструктурой, в том числе по системе «все включено», ставшей столь популярной на Западе.

К примеру, такой продукт сейчас предлагают более 70% объектов, расположенных на территории Крымского полуострова. Анимация для детей и взрослых, организованная в соответствии со вкусами российских гостей, работает уже не первый сезон в 35% крупных гостиниц теплых курортов России.

Кроме классического гостиничного предложения санаторно-курортного формата отдыха, набирает популярность возможность приобрести апартаменты с видом «на море». Правда, для многих курортная квартира как второе или третье после квартиры и дачи жилье является непозволительной роскошью. В международной практике есть продукт совместного владения курортной недвижимостью — «таймшер», который потерял свою репутацию и доверие в связи с мошенническими схемами 90-х годов прошлого века. В то же время сама потребность совладеть качественными курортными апартаментами со всем необходимым остается, и мы прогнозируем выход на рынок обновленного «таймшер»-формата от девелоперов уже в ближайшие 2–3 года.

При этом развитие внутреннего импортозаместительного продукта происходит не только в центральной части России и на теплых курортах Черного моря, но и на Урале, и в Сибири. Форматы, которые развиваются и притягивают туристов, это не только новые современные гостиничные объекты под международными брендами в крупных городах, но и аутентичные экокурорты, прославляющие особенности Алтая или силу сибирского края. Например, отель «Купеческий двор», созданный в реконструированной усадьбе частного адвоката конца XVIII — начала XIX века в Иркутске, или экокурорты в горном Алтае «Марьин остров» и «Алтика», а также отели с видом на озеро Байкал. Например, отель BaikalView попал в список номинантов Russian Hospitality Award.

Еще одним трендом импортозамещения является развитие отелей и центров притяжения вокруг крупных городов, городских агломераций, жители которых имеют возможность и потребность не только выезжать 1–2 раза в год на среднесрочный отдых, но и на так называемый «долгий weekend». К ним относятся отели и курорты локальных масштабов, расположенные на расстоянии до одного часа езды от города с развлекательной и оздоровительной инфраструктурой.

Российская часть суши давно является известным центром притяжения благодаря природным и историческим красотам, однако отсутствие достойного качественного и интересного предложения, финансовая доступность международных курортов и туристских городов были факторами, сдерживающими развитие внутреннего потока. Достойные центры рекреации, открывшиеся в последние пять лет, стали, на мой взгляд, ярким «импортозаместительным» предложением для россиян по всей стране.