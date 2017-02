Очевидное замедление банковского кредитования отечественного бизнеса отчасти компенсируется развитием других форм финансирования, в том числе факторинга. О том, в какой степени этот инструмент может прийти на помощь бизнесу, «КС» переговорил с банкирами и экспертами рынка.

Февраль — традиционный период подведения итогов прошедших лет. Федеральные ведомства отчитываются о достижениях и успехах — или же констатируют неудачи. На фоне последних данных Росстата о минимальных потерях в размере отечественного ВВП (–0,2%) и заметном росте индекса промышленного производства (+1,1%) диссонансом прозвучали данные Центрального банка о снижении совокупного кредитного портфеля нефинансовым организациям на 9,5% (с исключением эффекта валютной переоценки — на 3,6%). Такие итоги работы банковской системы не стали чем-то неожиданным: риски, накопленные отечественным бизнесом за последние годы, вынуждают банкиров крайне осторожно походить к финансированию больших и малых проектов — свидетельство тому возрастающее качество кредитного портфеля. По информации того же Центрального банка, объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%.

Однако достаточное финансирование экономики — как промышленного, сельскохозяйственного, так и торгового сектора — непременный залог роста. И дефицит прямого кредитования оборотной деятельности стимулирует развитие других финансовых технологий, позволяющих бизнесу отчасти компенсировать недостающее финансирование, а банкам — диверсифицировать риски вложения денежных средств. Одним из претендентов на роль финансовой «палочки-выручалочки» сегодня становится факторинг. Этот инструмент чаще всего ассоциируется с переуступкой банку-фактору поставщиком товара прав требования денежной задолженности своего дебитора. Но это лишь «бухгалтерская» сторона вопроса — факторинг подразумевает не простое ожидание кредитной организацией очередной оплаты, но целый комплекс мер по мониторингу и аналитике дебиторской задолженности, совместную работу с кредитором и дебитором для полноценного исполнения всех обязательств, принятых сторонами. «Факторинг — гибкий и удобный продукт: не требует залога, краткосрочный и дает то количество денег, которое нужно компании в определенный период времени, а управление дебиторской задолженностью «ложится на плечи» фактора», — подтверждает заместитель начальника управления факторинга Банка «ЗЕНИТ» Андрей Гришкин. С ним соглашается и начальник отдела факторинга ОТП Банка Алексей Александров, по мнению которого, факторинг остается приоритетным банковским продуктом для торговых компаний, у которых нет возможности обеспечивать заемные средства твердым залогом.

Падение и рост переуступки

Возможно, именно эти особенности факторингового финансирования позволили этому направлению в 2016 году показать лучшую динамику роста, чем классическое кредитование. «В 2015 году было зафиксировано снижение рынка факторинга на 10% за счет сокращения сделок в сфере торговли, более консервативного подхода банков к кредитоспособности клиентов и качеству их дебиторской задолженности», — вспоминает директор регионального центра Сибирский по корпоративному бизнесу Альфа-Банка. Андрей Фишер. Он, однако, ожидает по итогам 2016 года прирост на 5–10%, так как уже сейчас видит, что тренд рынка поменялся в сторону роста, многие торговые сети и крупные промышленные компании стали более лояльны к факторингу.

Близкие оценки дает и вице-президент, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. По его мнению, специфика факторинга, которая основывается на потребностях клиентов, ведущих бизнес в конкретных рыночных условиях, позволила этому продукту доказать свою востребованность — и по итогам 2016 года рынок факторинга вырос на 10–12% по сравнению с 2015 годом, отмечает вице-президент банка. «Вырос и рынок Сибирского федерального округа — экспортный потенциал региона высокий, концентрация отраслей бизнеса, которые используют факторинг, выше, чем в других регионах», — делится своими наблюдениями банкир. Перспективы факторингового направления оценил и Сбербанк — по информации директора управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк Натальи Левченко, с 1 октября 2016 года в Сибирском банке началось развитие факторингового кредитования малого бизнеса, и уже в IV квартале 2016 года осуществлялось активное финансирование.

Информацией о региональном развитии факторингового направления поделился с «КС» и директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в регионе «Западная Сибирь» Дмитрий Шишкин — по его данным, в Новосибирске за 2016 год оборот ВТБ Факторинг составил около 21,5 млрд рублей. По данным Андрея Гришкина, в 2016 году оборот факторинга в банке только по СФО составил более 3,4 млрд рублей. При этом эксперт обращает внимание, что если «сухо» оценить статистические показатели, в 2015 году рынок факторинга упал на 10%, а в 2016 году показал рост на 11%, и таким образом, за последние два года рынок остался на том же уровне.

Впрочем, не все участники рынка так позитивно оценивают результаты использования факторинга. Так, директор дивизиона «Сибирский» факторинговой компании НФК Сергей Земцов критически оценивает рост рынка. «По предварительным итогам, рынок факторинга вырос в 2016 году примерно на 10%, но этот рост обеспечен скорее ростом цен, чем реальным увеличением продаж в упаковках», — считает эксперт.

От сделки к системе

Заметное увеличение показателей факторингового финансирования говорит как о неудовлетворенном спросе бизнеса на привлечение оборотных средств, так и о желании банков наращивать кредитный портфель в зоне умеренных рисков. При этом бизнес заинтересован в долгосрочных ресурсах, а сама суть факторинга, построенная на обороте «коротких» денег, на первый взгляд, не способна удовлетворить эту потребность. На самом же деле при грамотном использовании этого инструмента поставщик имеет все возможности выстроить стабильную программу привлечения денежных средств, а покупатель, зарекомендовавший себя надежным партнером, может рассчитывать на долгосрочную систему отсрочек платежа. Андрей Гришкин видит, что уже сегодня путем предоставления бесперебойного источника финансирования, гибко реагирующего на динамику изменений бизнеса клиента, факторинг способствовал улучшению финансового «здоровья» российских и сибирских предпринимателей.

Подход к факторингу не как к разовой операции, а как к составляющей бизнеса требует как от кредитора, так и от дебитора затрат в части собственной финансовой аналитики и риск-менеджмента, однако затраченные усилия сулят не только качественный, но и количественный рост бизнеса. По мнению Александра Карелина, факторинг сегодня — это реальная возможность выиграть конкурентную борьбу за потребителя, снизив при этом свою финансовую нагрузку. «Финансирование в рамках факторинга помогает увеличить бизнес поставщика, позволяет ему расширить объем поставок и отгружать больший объем продукции за счет ускорения оборачиваемости товара», — уверен Андрей Фишер. Он обосновывает свое мнение конкретным примером, рассказывая о сотрудничестве с клиентом, который пришел в банк на факторинговое обслуживание с объемом дебиторской задолженности одного из крупнейших DIY-ритейлеров (Do It Yourself — продавцы товаров для самостоятельного обустройства и украшения дома, дачи, сада и огорода, мастерской, гаража и т. п.) в размере около 10 млн рублей. «За полтора года работы по факторингу объем дебиторской задолженности клиента увеличился до 60 млн рублей — а это значит, что бизнес клиента вырос в разы, что в свою очередь увеличило прибыль компании», — рассказал банкир, добавив далее, что эта история не уникальна.

Триединое развитие

Факторинг, как и любой финансовый инструмент, может рассчитывать на долгосрочный рост лишь в случае непрестанного собственного развития — совершенствования как собственно финансовых, так и коммуникационных технологий. Сотрудничество с клиентами не только в бизнес-направлениях, но и в информационной сфере способствует формированию единой среды «кредитор-фактор-дебитор», что способно обеспечить не только повышение оперативности и качества факторингового мониторинга, но и снизить банковские риски. «Последние несколько лет все крупные торговые сети переходят на электронный документооборот, защищенный электронной подписью. И банк активно участвует в этом процессе, развивая электронный факторинг и осуществляя финансирование в рамках электронного документооборота поставщика и дебитора», — сообщил «КС» Андрей Фишер. А Андрей Гришкин, говоря об электронном документообороте, обращает внимание на то, что IT-платформы по обмену документами позволяют интегрироваться с любой учетной системой и осуществлять взаимодействие с минимальными рисками по защищенным каналам связи.

Финансирование в рамках факторинга позволяет поставщику отгружать больший объем продукции за счет ускорения оборачиваемости товара

«Практически все ведущие игроки отказались от финансирования по оригиналам отгрузочных документов, у всех есть в том или ином виде информационные системы, которые позволяют клиенту следить за ходом обслуживания «здесь и сейчас», — комментирует сложившуюся ситуацию Сергей Земцов. Он наблюдает активное развитие юридически значимого электронного документооборота, как двухстороннего (между факторинговой компанией и клиентом), так и трехстороннего (факторинговая компания — поставщик — дебитор). «И если двухсторонний ЮЗЭДО — это удобство и ускорение взаимодействия, то трехсторонний ЮЗЭДО — это также инструмент снижения рисков», — заключает эксперт.

Не стоят на месте и финансовые технологии. Дмитрий Шишкин поделился с «КС» двумя примерами факторинговых новаций. Одна из них — решение в области финансирования закупок, которое, в частности, помогло клиенту зафиксировать низкую закупочную цену в высокий сезон и полностью обеспечить производство необходимым товаром, при этом общая стоимость закупки в 10 раз превышала сумму, которую компания могла бы единовременно привлечь в виде кредита. Другая новация — специально разработанная схема расчетов для решения задачи повышения эффективности управления текущей ликвидностью и получения или удлинения отсрочки платежа, которая легко внедряется в расчеты с любыми поставщиками, включая естественные монополии. С ее помощью клиент — крупный фармдистрибьютор получил у поставщиков скидку за раннюю оплату, предоставил отсрочку своим оптовым покупателям и увеличил объем продаж, рассчитываясь с фактором-организатором сделки в комфортные сроки, синхронизированные с собственным торговым циклом.

Через риски к прогрессу

Однако при всех достоинствах факторинга он все же несет в себе риски — в первую очередь для банка, выступающего в роли фактора. И, как правило, основной источник этих рисков — дебитор, по той или иной причине не выполняющий свои обязательства. В случае факторинговой сделки с регрессом такие риски могут ожидать и кредитора, фактически поручившегося за своего партнера. О возможности ухода от таких рисков рассказал Андрей Фишер — по его словам, активное развитие наблюдается у безрегрессного факторинга, и в этом случае даже если дебитор клиента не в состоянии произвести оплаты по договору, кредитная организация не предъявляет регрессных требований по оплате к клиенту. «Сибирский банк реализует факторинговые сделки по программе «Без права регресса», таким образом, ответственность за погашение задолженности по факторинговой сделке лежит на дебиторе (за исключением уплаты комиссионного вознаграждения), риск для клиента и банка минимальный», — подтвердила приоритет безрегрессного факторинга и Наталья Левченко.

Существуют и другие риски — так, возможность двойного финансирования одной поставки, а также опасность мошенничества относит к рискам первой очереди Алексей Александров. А его коллега Андрей Гришкин считает, что к существенным рискам стоит отнести отсутствие единой юридической практики по факторингу, что порождает суррогатные формы сотрудничества с повышенными рисками.

Тем не менее участники рынка весьма оптимистично смотрят в будущее, признавая, что для его приближения требуется немало кропотливой, планомерной работы. Александр Карелин ожидает в 2017 году рост рынка, но без серьезных изменений. По его мнению, факторингу предстоит пройти стадию цифровой трансформации, снизить издержки и риски, повысить безопасность, а стоимость услуг для клиентов будет снижаться. «В долгосрочной перспективе рынок факторинга вырастет за счет выхода в сегмент госфакторинга и программ государственной поддержки МСБ в приоритетных отраслях экономики», — считает банкир. Дмитрий Шишкин, поддерживая коллегу, связывает будущее факторинга не только с повышением технологичности и «диджитализации» процесса обслуживания, но и с эволюцией подходов к структурированию факторинговых сделок и расширению области их применения. «В первую очередь развитие будет происходить за счет увеличения объемов финансирования дебиторской задолженности крупных торговых сетей и промышленных предприятий», — так видит будущее факторинга Андрей Фишер. На рынке будут добавляться новые сервисы и технологии, на базе факторинга появятся новые формы финансирования — к примеру, финансирование долгосрочных затрат и капиталовложений, уверен Андрей Гришкин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Карелин, вице-президент, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка:

— Мы поддерживаем поправки к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний, допускающие факторинг в сектор госзакупок. Переуступка прав требования долгов по госконтрактам факторинговым компаниям или банкам даст предпринимателям возможность получать оборотные средства, не дожидаясь оплаты от госзаказчика.

Сергей Земцов, директор дивизиона «Сибирский» факторинговой компании НФК:

— В финансировании госзакупок кроются и существенные минусы, так как кажущаяся безрисковость таких сделок для факторинговой компании не более чем иллюзия. Поясню свою мысль: задержки в оплате поставок/услуг со стороны бюджета могут достигать нескольких месяцев, в том числе возможен даже перенос на следующий бюджетный период, что может оказать критическое влияние на финансовое положение поставщика. Плюс у поставщиков на рынке госзакупок обычно низкая диверсификация клиентской базы, что не позволяет им покрывать риски непрогнозируемых просрочек за счет перераспределения поступлений денежных средств от других клиентов.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.