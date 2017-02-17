Новый госпиталь медицинского центра «Авиценна», являющегося на текущий момент структурой федеральной ГК «Мать и дитя», официально начал работу в пятницу, 17 февраля в Новосибирске. В запуске клиники стоимостью 1,3 млрд рублей приняли участие первые лица области, а также заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Новое крыло госпиталя «Авиценна» группы компаний «Мать и дитя» площадью 10,5 тыс. кв. метров, строительство которого началось в 2015 году, введено в эксплуатацию в Новосибирске. Здание клиники примыкает к первому госпиталю на улице Коммунистической. Объект рассчитан на 12 тыс. операций, 2 тыс. родов и 5 тыс. процедур ЭКО в год.

Ольга Голодец отметила, что такие медицинские учреждения, как клинический госпиталь «Авиценна» — использующие новейшие медицинские технологии в каждом направлении деятельности — можно назвать локомотивами российского здравоохранения.

Новое здание включает 93 койки, 27 кабинетов, а также 3 современные операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. На реализацию проекта в Новосибирске ГК «Мать и дитя» направила порядка 1,3 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей – кредитные средства, полученные от банка ВТБ.

«Новый госпиталь станет мощным медицинским хабом Сибирского федерального округа с населением почти 20 млн человек», — подчеркнул генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Согласно данным, обнародованным на этой неделе в ходе презентации в Лондоне, ГК «Мать и дитя» намерена до 2021 года открыть еще 10 клиник на территории России, из них две – в Иркутске и Красноярске площадью по 7 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций в строительство 10 учреждений оценивается в сумму 28,4 млрд рублей.

Помимо этого, в 2017–2019 гг. «Мать и дитя» также планирует открыть семь новых небольших медцентров площадью до 500 кв. метров, стоимостью 60–70 млн рублей. Первую клинику подобного типа компания открыла в начале 2017 года во Владимире.

ГК «Мать и дитя» работает на рынке частных медицинских услуг, является одним из лидеров в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 32 медицинских учреждения, в том числе, 4 стационара и 28 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Рязани и Владимире. Еще три франчайзинговые клиники «Мать и дитя» расположены в Киеве.

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