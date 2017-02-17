В жилом квартале «Жуковка» прошел романтический вечер

9 февраля в жилом квартале премиум класса «Жуковка» прошел романтический вечер «Любовь. Нюансы…», посвященный Дню влюбленных.



Приглашенные смогли послушать живую музыку и романсы о любви. Наталья Оспенникова провела мастер-класс по сервировке праздничного стола от салона «Imperio Grande» и украсила стол для влюбленных. Салоны «Цветы Афродиты» предоставили на празднике экспозицию цветов. Собственник ювелирных галерей «Arte» Алена Скубко рассказала о последних трендах в ювелирном искусстве.

Учредитель компании ТС ГРУПП Александр Бойко рассказал об уникальности проекта Жилого квартала Жуковка и апарт-отеля Resident Жуковка, а также о перспективах развития территории.

Вечер продолжился в стильном шоу-руме квартиры, оформленном мебелью салона «Imperio Grande». Гости вечера получили подарочные сертификаты от владелицы салонов «Цветы Афроодиты» Ирины Мжельской, а компания «Alianta group» предоставила легкий алкоголь. Партнером вечера также выступил А-клуб (Альфа -банк)

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