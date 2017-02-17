Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) прорабатывают вопрос расширения возможностей оказания помощи местным аграриям. Парламентарии готовят письмо в правительство РФ и Минсельхозоу с просьбой выделить больше средств на поддержку регионального АПК.

15 февраля в комитете по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области прошло бурное обсуждение темы масштабных перемен в механизмах поддержки агропроизводителей на федеральном уровне. В частности, речь идет о новом подходе к бюджетному субсидированию отрасли через льготное кредитование. Как отметил председатель бюджетного комитета Александр Морозов, это событие демонстрирует пересмотр отношения федеральной власти к АПК.

С докладом перед депутатами выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Василий Пронькин. Он рассказал о том, что в России с 2017 года действует новый механизм льготного кредитования организаций агропромышленных предприятий под пять процентов годовых. Участниками программы стали 10 уполномоченных банков. Василий Пронькин отметил, что Новосибирская область получила «добро» примерно на миллиард рублей по льготным кредитам. Однако этого очень мало, чтобы обеспечить поддержку максимального количества хозяйств в области. За льготными кредитами выстраивается огромная очередь. Но дождутся помощи далеко не все представители отрасли, с сожалением констатируют депутаты.

Усилиями регионального правительства, депутатов ЗС и Госдумы от Новосибирской области удалось увеличить объем субсидий, предусмотренных для области, примерно на 1,5 млрд рублей, в итоге речь идет о 2,470 млрд рублей. Но председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям ЗС Новосибирской области Олег Подойма подчеркнул, что даже с учетом того, что лимиты поддержки увеличены, они не покрывают и 50% потребности отрасли в льготном кредитовании.

«Еще примерно 3 млрд рублей нам необходимо, чтобы отрасль успешно функционировала в течение года. Всего Новосибирской области требуется 6 млрд рублей», — уточнил Александр Морозов.

В ходе обсуждения было решено подготовить обращение от депутатского корпуса к российскому правительству и министру сельского хозяйства РФ с просьбой увеличить сумму, предусмотренную для поддержки местных сельхозпроизводителей.

Депутаты говорили и о том, что местные сельхозпроизводители должны рассчитывать и на помощь регионального бюджета. «Мы, безусловно, поддержим агарный комитет ЗС в этом вопросе, если не будет найдено федеральное решение.

Сейчас отрасль ущемлена в количестве льготных кредитов, они кратно меньше существующей необходимости. Должны быть предусмотрены меры господдержки с областного уровня, и депутаты Законодательного собрания будут искать возможности для их выделения», — прокомментировал Александр Морозов.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков выразил готовность региональных исполнительных властей к сотрудничеству.

Олег Подойма поднял острую тему: по его словам, зачастую крупные аграрные предприятия находятся в заведомо более выгодном положении, у них есть больше возможностей претендовать на льготные кредиты, чем у небольших хозяйств, которые особенно нуждаются в помощи. «Нужно урегулировать ситуацию, чтобы образовавшиеся лимиты выдавали не в одни руки», — выразил обеспокоенность депутат.

Александр Морозов обратил внимание на бедственное положение некоторых хозяйств в сельской местности. «Они не могут рассчитывать на мощную поддержку. Федеральный центр ведет нас к абсолютному понимаю бизнеса: демонстрируешь эффективность — получаешь деньги, живешь. Все остальные выкручиваются как могут. Может быть, я говорю грубо, но это так. Что делать с полутора тысячами деревень? Вот вопрос, на который нам придется отвечать», — констатировал председатель бюджетного комитета.

На заседании комитета присутствовал директор новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. По его словам, банки ограничены в выборе заемщиков (критерии устанавливаются на федеральном уровне). Но банки не могут установить лимиты на суммы выдаваемых кредитов. «Триста тысяч, миллион, сто миллионов… Мы ограничивать не можем. Поэтому просим вас письмами, обращениями, просьбами повлиять на то, чтобы общий размер субсидий для региона был увеличен. Я не могу искусственно ставить заемщиков в рамки», — заметил Тишуров.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который совсем недавно обсуждал этот вопрос с первым заместителем председателя Государственной думы Александром Жуковым предложения по изменениям в федеральный бюджет, связанные с усилением мер поддержки сельхозпроизводителей, обратился к главе комитета по аграрной политике с просьбой вступить в переговоры с сельхозобщественностью, провести совещания в районах, тщательно проанализировать ситуацию. Это поможет в отработке обращения, которое будет направлено в Москву. «Мы должны убедить федеральный центр в необходимости увеличения сумм поддержки для Новосибирской области. Давайте обращаться, давайте доказывать. Кемерово и Томская область смогли добиться увеличения размеров субсидий», — заметил Андрей Шимкив.

Вопрос об обращении к федеральным властям депутаты вынесут на ближайшую сессию Законодательного собрания. При этом для тех хозяйств, которые не смогут получить необходимый объем оборотных средств за счет федеральной поддержки на льготное кредитование по причине низкой продуктивности производства, необходимо разработать комплекс дополнительных мер поддержки из областного бюджета, считают законодатели. Пока вопрос о выделении дополнительных средств региону будет решаться в правительстве страны, область может установить свои меры господдержки отрасли, в частности, на проведение весенне-полевых работ или субсидирование процентной ставки по выдаваемым сельхозпредприятиям кредитам. Эти и другие предложения обсудит рабочая группа профильного комитета Законодательного собрания, без согласования с которой, как отметил Василий Пронькин, «никакие приказы Минсельхозом приниматься не будут».

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