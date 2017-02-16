Больше всего по итогам 2016 года на фармрынке Новосибирска подорожали витамины

Объем производства лекарственных средств в Новосибирской области в 2016 составил 5,7 млрд рублей, что выше на 1,9% в сравнении с показателями 2015 года. Что касается цен, то наибольший рост, согласно данным компании «R-Аналитика», зафиксирован в категории витаминов.

Количество розничных фармацевтических предприятий (без филиалов) на 1 января 2017 года составило 197, увеличившись на 8 предприятий по сравнению с 2015 годом, приводит данные консалтинговое агентство «R-Аналитика».

Наибольшее количество филиалов имеет «Муниципальная Новосибирская аптечная сеть»: число аптек по городу составляет 102 точки. Среди сетей также можно выделить «Радугу» с 67 филиалами и «Фармакопейку» — 51 филиал.

В 2016 году рост цен на фармацевтические препараты в целом составлял 5 – 10%. Однако на витамины — 21%. При этом, как отмечают аналитики, в 2016 году цены на медикаменты росли не так сильно, как в 2015 году. Тогда рост цен в среднем составлял 20%, а на такие группы, как офтальмологические и седативные препараты — до 35 – 40%.

Согласно данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в России в декабре 2016 года составил 70,6 млрд рублей. В сравнении с декабрем 2015 года объемы продаж выросли на 34,8%. В рублевом эквиваленте увеличение коммерческого рынка лекарств относительно 2015 года составило 8,8%.

В натуральных единицах емкость рынка зафиксирована на уровне 465,1 млн упаковок, что на 27,7% больше, чем в декабре 2015 года. Средняя стоимость упаковки по итогам прошлого года, в общероссийском масштабе составила 151,77 рублей.

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