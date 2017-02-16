Леонид Навицкий назначен директором по корпоративному бизнесу Росбанка в Западной Сибири

Леонид Навицкий назначен на должность заместителя регионального директора – директора по работе с корпоративными клиентами Сибирского филиала Росбанка.

Перед новым руководителем поставлена задача по укреплению позиций Росбанка на региональном рынке. Леонид Навицкий сфокусирует внимание на наращивании объемов бизнеса в ключевых направлениях: кредитовании, торговом финансировании, комплексном расчетном обслуживании компаний Западной Сибири. Приоритетные задачи в регионе — увеличение доходности банка и ориентация на активное развитие транзакционного обслуживания корпоративных клиентов банка.

Справка

Леонид Навицкий окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». Начал карьеру в банковской сфере в 2005 году в управлении корпоративного кредитования банка Акцепт. В 2007 году присоединился к команде корпоративного бизнеса Новосибирского филиала ЮниКредит Банка. В 2013 году стал руководителем подразделения по работе с корпоративными клиентами. До назначения в Росбанк отвечал за комплексное развитие корпоративного бизнеса филиала, курировал стратегическое взаимодействие с крупными компаниями региона.

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