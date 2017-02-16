Розничный филиал банка ВТБ в НСО сделает ставку на транзакционный бизнес

В ходе прошедшей 16 февраля пресс-конференции руководитель розничного филиала ВТБ в Новосибирской области Елена Зайцева подвела итоги года и обозначила стратегию работы с клиентами малого бизнеса, в которой акцент сделан на комплексное обслуживание юридических лиц.

По словам банкира, филиал сконцентрировался на транзакционном бизнесе — привлечении клиентов, увеличении клиентской базы, открытие расчетных счетов и получении комиссионных доходов.

В результате количество клиентов малого бизнеса на начало 2017 года превысило 7 тысяч, а объем привлеченных средств на счетах таких компаний, открытых в филиале, достиг 2 млрд рублей, в том числе остатки на текущих счетах — 1,2 млрд рублей. Количество новых открытых расчетных счетов составило 1,6 тысяч, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такой рост достигнут без увеличения собственной штатной численности – на этом Елена Зайцева сделала особый акцент.

«Примерно половину счетов открыли клиенты нового бизнеса, вторая половина – клиенты других банков», — рассказала Елена Зайцева.

Елена Зайцева напомнила, что в 2015 году филиал имел портфель не только малого, но и среднего бизнеса, который давал значительные доходы. Но в 2016 году портфель среднего бизнеса размером в 8 млрд. руб. был передан в корпоративный филиал. «Однако мы смогли сохранить доходы, даже немного их увеличив – а фактически обеспечили существенный рост комиссионных доходов», — подвела итоги руководитель филиала.

Кредитный портфель малого бизнеса сохранён на уровне прошлого года, в 2017 году планируется рост.

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