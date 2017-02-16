Розничный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области увеличился на 15%

Розничный филиал банка ВТБ в Новосибирской области подвел итоги работы за 2016 год. Кредитный портфель филиала ВТБ в Новосибирской области по итогам 2016 года вырос на 15%, составив 12,2 млрд руб. За год филиал выдал жителям Новосибирской области 7,8 тыс. кредитов на общую сумму 3,1 млрд рублей, что на 15% выше по объему, чем годом ранее. Самый большой прирост портфеля показали кредиты наличными и ипотека.

За 2016 год портфель кредитов наличными в регионе вырос на 10% и достиг 6,9 млрд руб. Средняя сумма кредита выросла с 320 до 440 тыс. руб. Доля выданных кредитов на рефинансирование также показала рост с 5% в январе до 42% в декабре 2016 года.

В 2016 году филиал выдал 1,7 млрд руб. ипотечных кредитов, увеличив данный показатель по сравнению с 2015 годом на 52%. Это позволило банку нарастить ипотечный портфель до 4,3 млрд руб.

В начале прошлого года банк объявил о переходе на новую стратегию работы с клиентами малого бизнеса, в которой акцент сделан на комплексное обслуживание юридических лиц.

Количество клиентов данного сегмента на 1 января 2017 года превысило 7 тыс. По итогам 2016 года объем привлеченных средств на счетах компаний малого бизнеса, открытых в розничном филиале банка ВТБ в Новосибирской области, достиг 2 млрд руб., в том числе остатки на текущих счетах — 1,2 млрд руб. Количество новых открытых расчетных счетов составило 1,6 тыс., что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

Портфель привлеченных средств населения розничного филиала с начала года вырос на 16% и достиг 6 млрд руб. Доля рублевых депозитов в общей структуре срочных вкладов частных клиентов увеличилась на 4,5 п. п. и достигла 65%.

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