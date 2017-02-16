Ольга Голодец посетит Новосибирск

В пятницу 17 февраля с рабочим визитом в Новосибирск приедет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

В рамках рабочей поездки вице-премьер Ольга Голодец примет участие в нескольких значимых для области мероприятиях. Так, 17 февраля состоится церемония открытия клинического госпиталя «Мать и дитя», о котором «КС» уже писал ранее.

В церемонии открытия медицинского центра, кроме Голодец, примут участие полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

После мероприятия Ольга Голодец вместе с главой области побывает в Федеральном центре нейрохирургии, который открылся в Новосибирске в сентябре 2012 года в рамках Национального проекта «Здоровье».

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.