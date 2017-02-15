В мэрии Новосибирска появится новое управление для проведения капремонта

Как стало известно «КС», численный состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска (ДЭЖиКХ) расширится – появится новое управление. В горсовете поясняют, что усиление необходимо для более эффективного проведения капремонта.



Состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска (ДЭЖиКХ) увеличится. В департаменте появится новое управление – управление капитального ремонта, где будут работать 16 человек. В управление войдут два отдела: производственно-технический отдел и отдел по реализации программы капремонта. До этого в структуре ведомства этой задачей занимался отдел капитального ремонта жилищного фонда, который как следует из информации на официальном сайте городской администрации, курирует замначальника ДЭЖиКХ Владимир Ткаченко. Новое ведомство также останется под его управлением.

«Сейчас в департаменте для эффективной работы создается управление капитального ремонта, где будут работать 16 человек, так как в прошлом году людей катастрофически не хватало», – пояснил необходимость расширения «КС» председатель комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

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