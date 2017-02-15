В Колыванском районе построят птицекомплекс

 
 
Владимир Городецкий на собрании представителей трудовых коллективов и общественности в Колывани. Фото nso.ru

На собрании представителей трудовых коллективов и общественности, проходившем 14 февраля в Колывани, выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который поставил задачи по социально-экономическому развитию района на нынешний год.

На встрече Владимир Городецкий сообщил слушателям, что уже в мае 2017 года в райцентре начнется строительство крупнейшего в СФО вертикально-интегрированного птицекомплекса, а к ноябрю 2018 года планируется поставить первую продукцию в торговые сети для реализации. По словам Городецкого, в птицекомплексе будет осуществляться производство и переработка мяса индейки. Заявленная мощность – 7,5 тыс тонн. Инвестор оценил проект более чем в три миллиарда рублей. Приблизительный срок, когда окупится проект, около семи лет. Рентабельность, по заявлению инвестора, составит от 12 % (на второй год) до 40 %. Кроме того, запуск первой очереди комплекса создаст дополнительные 330 рабочих мест для жителей Колыванского района.

Напомним, что проект был одобрен областным советом по инвестициям в июне прошлого года. Заказчиком строительства выступила дочерняя компания  торгово-производственного холдинга «Сибирский гигант» ООО «Инд-Сибирь».

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