Вечером 12 февраля сотрудник Алтайского заповедника сообщил, что вертолет Robinson R66 после взлета рухнул в Телецкое озеро. На его борту находилось пять человек, в том числе известный политик и бизнесмен Анатолий Банных. Поиски вертолета и пассажиров продолжаются до сих пор, но пока обнаружено только одно тело.



12 февраля экстренные службы республики Алтай сообщили СМИ о крушении вертолета на территории Алтайского биосферного заповедника в 40 км от ближайшего крупного населенного пункта — села Артыбаш. Предполагается, что место падения – мыс Кокши, где базируется одноименный кордон и пост метеорологической станции. Эта местность труднодоступна: озеро в районе кордона практически не замерзает, а лишь покрывается тонкой коркой льда, окружают озеро горы и тайга, связь на месте только спутниковая.

Практически сразу после катастрофы СМИ узнали, что на борту воздушного судна находилось пять человек, в их числе и бывший вице-премьер республики, бизнесмен Анатолий Банных. Управлял вертолетом опытный летчик-испытатель Дмитрий Ракитский. По материалам «Ассоциации вертолетной индустрии», Ракитский первый испытал вертолет Robinson R66 в условиях Северного полюса, он совершил кругосветное путешествие за 43 дня на двух вертолетах этой же модели. Маршрут полета составлял около 40 тыс километров и затрагивал практически все климатические зоны планеты.

Существует неофициальная версия того, что управление на себя мог взять Банных, для которого эта авиакатастрофа не была первой. В 2009 году Анатолий Банных выжил при падении вертолета в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архаров, занесенных в Красную книгу. Тогда из 11 пассажиров, находившихся на борту, погибло семеро. Среди погибших был полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин.

Кроме Банных и Ракитского, пассажирами разбившегося Robinson R66 были две женщины. Одна из них — супруга летчика Елена Ракитская, тело которой было найдено в понедельник 13 февраля сотрудниками заповедника. Оно было прибито водой к берегу озера примерно в 2 км от места падения вертолета. Выдвигается версия, что Ракитская не была пристегнута и при ударе вертолета об воду вылетела из судна. У пары Ракитских осталось двое детей.

Вторая пассажирка вертолета Мария Козинцева — генеральный директор крупного вертолетного центра страны Heli Club. Пресс-секретарь центра Алина Паничева проинформировала журналистов, что целью поездки Козинцевой на Алтай были переговоры с Анатолием Банных. 23 февраля ей должно было исполниться 32 года.

Также после начала поисковых работ стало известно, что среди пропавших пассажиров числится спортсмен-экстремал, фанат прыжков с парашютом Глеб Вореводин. 40-летний чемпион Pro Base World Cup 2013, призёр World Base Race 2013, трехкратный чемпион РФ в парашютной дисциплине Free Fly, призёр чемпионата России Wingsuit GPS Performance 2013–2014 уже попадал в авиакатастрофу, как и Банных. Трагедия случилась 1 марта 2003 года неподалеку от города Кимры в Тверской области. Именно этот день Вореводин позднее назовет своим вторым днем рождения. Тогда на воздушное судно поднялось 2 пилота и 23 спортсмена. На высоте 4 тыс метров самолет завертело – судно падало. Вореводин позже рассказывал, что в двух километрах от земли машина разрушилась, и в разлом вытянуло его и еще 13 спортсменов. Вовремя раскрытые парашюты позволили им благополучно приземлиться, но оставшиеся в пикирующем самолете пилоты и девять парашютистов погибли, когда он на большой скорости врезался в землю.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Глеб Вореводин за 20 часов до трагедии на Алтае выложил фотографию прыжка с парашютом над Телецким озером. В сети он появился за 6 часов до падения вертолета.

В первые минуты трагедии сообщалось, что среди жертв разбившегося вертолета было двое детей, однако позже эта версия не подтвердилась.

13 февраля на поисково-спасательные работы направили 250 человек и 40 единиц техники. Но спасательная группировка была вынуждена остановить поиски из-за сильного тумана и сложных погодных условий.

14 февраля представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибыли в республику Алтай, а поисковые работы были возобновлены. В МАК сообщили СМИ, что расследованием причин, из-за которых мог потерпеть крушение вертолет, займутся специалисты авиационного комитета. Они приступят к работе, когда он будет найден и поднят со дна озера.

Во вторник днем сообщалось о нахождении места, где мог затонуть «Робинсон». В районе предполагаемого места падения спасатели обнаружили масляное пятно. Однако позже в ходе обследования участка прибывшие на место установили, что пятно принадлежит судну МЧС, на котором перевозился глубоководный аппарат Falcon.

Обследование аппаратом затрудняют илистое дно и перепады высот в этой местности. «Озеро продолжает склоны и массивы, которые находятся по берегам, уклон от 35 до 75 градусов, такое же и дно, глубины — до 230 — 290 метров. Есть участки выше — ниже кордона Кокши, где более 300 метров, есть ил, толщины которого пока не знаем, но понимаем, что вертолет при сопротивлении воде в ил не войдет», — приводит ИА ТАСС слова начальника ГУ МЧС по республике Алтай Игоря Букина.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Будут проверяться все возможные версии крушения. Так, катастрофа могла произойти по причине плохих метеоусловий, неисправности в двигательной системе вертолета или из-за ошибки пилота. К слову, коллеги Дмитрия Ракитского утверждают, что такой высококлассный пилот, как он, не мог ошибиться. Есть высокая вероятность, что в вертолет попал сильный боковой ветер, часто наблюдающийся в горах близ Телецкого озера. На данный момент известно, что до случившейся катастрофы Robinson совершил посадку на кордоне Кокши, а поднялся в воздух отсюда около 20:20 и затем приблизительно в 200-300 метрах от берега упал в озеро. По словам сотрудников кордона, до станции базирования Карасук вертолет должен был лететь около 10 минут.

Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, сейчас осуществляется проверка в отношении ООО «Алтай Авиа», у которого находится в собственности упавший вертолет. «Проверяется, каким образом обслуживался данный вертолет, каким образом оформлялись полетные документы и так далее», — пояснила журналистам Горбунова.

«Интерфакс», ссылаясь на имеющийся источник в службах транспортного надзора республики, сообщил, что «вертолет выполнял полет над заповедной зоной, где, в принципе, полеты запрещены. Также полет осуществлялся в темное время суток, хотя вертолеты данного типа не допущены к полетам в этот период времени. Соответствующие службы о полете уведомлены не были». Следствие запросило документацию для уточнения статуса территории, над которой совершался полет, чтобы определить, могут ли они проходить над ней, то есть являлся ли полет санкционированным.

По данным на 14 февраля, осмотрено 30 кв. км поверхности озера. В 18 часов с наступлением темноты работы по обследованию территории были приостановлены, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по республике Алтай. Аппарат Falcon уже обследовал дно Телецкого озера на площади 500 квадратных метров на глубине до 250 метров.

На момент публикации 15 февраля спасатели уже возобновили с поиски, сообщает МЧС. Зона разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 метров. Пока работы результатов не дали. «КС» следит за развитием событий.

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