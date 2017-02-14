Заседание Совета законодателей Новосибирской области, о котором «КС» подробно писал, прошло в Москве в начале нынешней недели. Глава региона Владимир Городецкий обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами возможность федерального финансирования в достройке перинатального центра, возведении ледового дворца и льготное кредитование сельского хозяйства. Разговор, как отметили собеседники «КС», получился весьма конкретным и четким.

Как рассказал Максим Кудрявцев, губернатор отчитался перед депутатами по итогам работы региона в прошлом году. В первую очередь законодателей порадовал рост промышленного производства, сельского хозяйства и бездефицитный бюджет, запланированный к исполнению в текущем году. Дальнейший и весьма детальный разговор шёл о проектах программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, строительстве перинатального центра, ледовой арены, а также новых правилах финансирования сельхозотрасли.

По словам Виктора Игнатова, благодаря активной поддержке первого заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, в вопросе строительства перинатального центра произошли, наконец, существенные подвижки — состоялись переговоры с руководством Минздрава РФ, которое пообещало финансирование проекту на будущий год. По словам Игнатова, в ближайшие дни региональным чиновникам, под руководством министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского, предстоит довольно много работы — для включения объекта в программу финансирования будущего года вся необходимая документация должна быть предоставлена до первого марта, то есть в течение двух недель.

Максим Кудрявцев пояснил «КС», почему недостроенный центр считают в Москве нестандартным — он начинался, благодаря региональной инициативе с соответствующим финансированием. Однако стройка получилась достаточно масштабной. Учитывая, что других подобных объектов по стране больше нет, его федеральное финансирование вызывало до недавнего времени немало сомнений.

Также обсуждалось строительство ледового дворца спорта «Новосибирск-Арена», который предполагается ввести в строй к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2022 году. Наш регион претендует на федеральное софинанисирование при строительстве необходимых объектов инфраструктуры, в том числе станции метро «Спортивная», развязок и подъезда к комплексу. Предварительно стоимость обсуждаемых объектов оценивается в три миллиарда рублей. Напомним, само помещение планируется возвести за счет частных инвестиций.

Как отметил Виктор Игнатов, заседание Совета законодателей прошло весьма продуктивно — обсуждались не вопросы в целом, а задачи, которые должен решить тот или иной участник встречи. Круг работ очерчен весьма детально, поэтому Игнатов полагает, что у проектов весьма высокие шансы в реализации.

К слову, парламентарии также обсудили возможность проработки федеральной программы по строительству метро в российских мегаполисах, в том числе и в Новосибирске. На сегодняшний день строить метро за свой счет в состоянии только Москва. Всем остальным регионам необходимо федеральное софинансирование. Как отметил Игнатов, на сегодняшний момент очень важно заострить данный вопрос перед руководством страны и обсудить возможные инвестиции в строительство метро в перспективе.