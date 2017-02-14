Компания Retail Profile Russia заключила договор с «ТПС Недвижимость» о коммерциализации общих зон торгового центра, сообщает пресс-служба компании.

Retail Profile Russia займется коммерциализацией общих зон ТРЦ «Галерея Новосибирск». В соответствии с договором, подписанным сторонами, RPR заполнит арендаторами specialtyleasing все четыре этажа торгового центра, расположив на них 36 киосков.

В настоящее время в ТРЦ уже работают 26 островных операторов. Задача RPR – привлечь новые концепции и унифицировать арендные программы общих зон торгового комплекса.

Напомним, что торговый центр «Галерея Новосибирск» был открыт в 2014 году. Общая площадь — 134 тыс. кв. метров.

По словам генерального директора RPR Мартина Лундвалля, еще несколько лет назад для владельцев торговых центров сегмент specialtyleasing был малоизвестен, сегодня же собственники объектов не только в столице, но и в регионах все чаще привлекают операторов для создания системы коммерциализации общих зон торговых центров. «На наш взгляд, эта тенденция будет набирать обороты в ближайшем будущем, так как каждый кв. метр торгового центра должен работать и приносить доход», — уверен Лундвалль.

Retail Profile Russia — российская компания, специализирующаяся на аренде мини площадей (2,5-10 м2) в торговых центрах. В настоящее время RPR сотрудничает более, чем с 30 торговыми центрами в 14 городах России. Входит в международную компанию Retail Profile с офисами в Лондоне, Глазго, Гамбурге, Мумбаи, Дели и Москве.

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