Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний России. Новосибирская «Сибирь», владельцами которой являются Владислав и Наталья Филевы, стала лучшей, обогнав в сопоставлении качества услуг и цены, авиакомпанию «Аэрофлот».

В списке лучших также авиакомпания «Нордстар», один из главных аэропортов которой находится в Красноярске, и «Ямал», базирующийся в Тюмени.

Впрочем, издание также констатирует, что лидеру рейтинга до первенства в количестве перевезенных пассажиров среди российских авиакомпаний еще далеко. По этому показателю «Аэрофлот» по-прежнему первый. Так, в январе–ноябре прошлого года крупнейший перевозчик страны перевез 26,6 миллионов пассажиров, тогда как «Сибирь» — около 9 миллионов пассажиров.

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