Спасателями было обнаружено тело пассажирки вертолета Robinson R66, упавшего в Телецкое озеро в Горном Алтае.

При поисковых работах в месте крушения вертолета Robinson R66 найдено тело погибшей супруги пилота Елены Ракитской – одной из пяти пассажиров разбившегося вертолета. Тело прибило к берегу, — сообщает «Интерфакс».

Напомним, 12 февраля вертолет Robinson упал в Телецкое озеро после взлета. Пассажирами разбившегося вертолета были бывший вице-премьер Анатолий Банных, топ-менеджер Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин, Елена Ракитская и пилот Дмитрий Ракитский.

К поискам привлечено 157 спасателей и 28 единиц техники. Штормовая погода и низкая температура в настоящий момент осложняют поисково-спасательные работы.

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