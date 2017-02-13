10 февраля в новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТе) прошла презентация обновленного концертного зала, который отныне будет носить имя первого главного дирижера театра, народного артиста СССР Исидора Аркадьевича Зака.

На обновленной малой сцене театра со специальной концертной программой выступил внук Исидора Зака, известный скрипач, концертмейстер Израильского симфонического оркестра Илья Коновалов. В концерте приняли участие Новосибирский академический симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр Новосибирской специальной музыкальной школы.

Напомним, что у малой сцены НОВАТА, открывшейся 14 октября 1956 года концертом легендарного пианиста Эмиля Гилельса, есть своя богатая история. Долгие годы Концертный зал был родным домом для Новосибирского академического симфонического оркестра под руководством известного дирижера Арнольда Каца. На малой сцене выступали Давид Ойстрах и Леонид Коган, Святослав Рихтер и Николай Петров. Здесь же состоялись дебюты практически всех новосибирских музыкантов, которые впоследствии обрели мировую известность – Вадима Репина, Максима Венгерова и Антона Бараховского.

После реконструкции Концертный зал театра превратился в современную концертную площадку на 333 зрительских места. В ходе реконструкции был полностью переоборудован зрительный зал, в котором установлены новые итальянские кресла, расположенные в виде амфитеатра. Кроме того, на малой сцене проведены масштабные работы по усовершенствованию звуковых характеристик зала.

«В 2015 году зал годился больше для репетиций и вот, спустя год, перед нами новый концертный зал. Система звучания в новом зале гораздо лучше за счет обновленной формы. Звук разворачивается так, как он и должен: идет сверху вниз», — отметил музыкальный руководитель и главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский.

Стоит отметить, что имя Исидора Закая вляется неотъемлемой частью истории становления и развития театра. Именно Исидор Зак стоял за дирижерским пультом 12 мая 1945 года, когда премьерой оперы «Иван Сусанин» открывался Новосибирский театр оперы и балета. Выдающийся дирижер отдал театру 30 лет творческой жизни, а все исторически значимые постановки за первые полвека существования театра связаны с его именем.

Внук Исидора Зака, чье имя теперь носит обновлённая малая сцена оперного, Иван Коновалов, назвал открытие зала огромным событием для всей семьи. «Я необычайно благодарен директору музыкального колледжа Александру Марченко за инициативу, а также директору НОВАТа Владимиру Кехману и музыкальному руководителю Дмитрию Юровскому за поддержку, – подчеркнул он. – Для нашей семьи нет большего события, и я все еще до конца не верю, что это произошло».

«Хороший зал, хорошая акустика, надеюсь, будет хорошая публика, и мы будем мирно творчески сотрудничать. Тем более, что этот зал действительно много для нас значит. Если этот зал найдет своего слушателя и свою программу, было бы просто прекрасно. Пусть расцветают сто цветов», — заметил художественный руководитель Новосибирской государственной филармонии Владимир Калужский.

Официальное открытие Концертного зала имени И.А.Зака планируется провести в мае этого года.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.