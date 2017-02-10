Партнер компании произвел закупку иммуноглобулина для его дальнейшего распределения по центрам экстренной иммунопрофилактики в Новосибирской области в преддверии весенней активизации клещей.

Ежегодно страховщиком перед весенней активностью клещей, которые зачастую являются переносчиками энцефалита и болезни Лайма, закупается иммуноглобулин и распределяется по пунктам иммунопрофилактики. В этом году объем закупаемого препарата составил 30 тысяч доз. По словам начальника отдела ДМС филиала РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Анны Киселевой, в среднем на одного взрослого человека при экстренной иммунопрофилактики в зависимости от массы тела вводится 7 доз иммуноглобулина.

По данным компании, в 2016 году в РОСГОССТРАХЕ было застраховано более 160 человек по программе «Защита от клеща». При этом, медицинскими услугами воспользовалось 5,5 тысяч человек из числа застрахованных. По данной программе помимо экстренной профилактической иммунизации также предусмотрено удаление насекомого, его дальнейшее исследование на вирулентность, консультация врача-инфекциониста, исследование крови клиента на зараженность клещевым боррелиозом, а при обнаружении заболевания – проведение курса антибиотикотерапии. В случае заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма пострадавшему от укуса клеща клиенту будет организовано квалифицированное стационарное лечение в медицинском учреждении.

Новосибирская область традиционно находится в числе регионов, в которых ежегодно фиксируется наибольшее количество случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

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